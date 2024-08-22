Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сравнение цен на рамные внедорожники в России: что выбрать в 2024 году
Под страхом гибели: 4 вида цветов, которые нельзя трогать осенью ни в коем случае
Власти Петербурга договорились с Индией о подготовке рабочих для России
Главные причины неэффективности домашних тренировок
Эксперт назвала возможные причины сбоев в работе Telegram и WhatsApp*
Как сделать ремонт с мебелью и не переезжать
Проблемы с YouTube привели к массовому переносу видео на RuTube
Мягкое отшелушивание с энзимной пудрой: как достичь наилучших результатов?
Куриная печень, жаренная с луком в сметане: получается вкусной и сочной

Как сэкономить на каско: 4 совета, которые помогут снизить расходы

Эксперт объяснил, как выбрать авто для минимальных затрат на каско
2:31
Авто

Снижение стоимости каско на автомобиль возможно ещё до его покупки, и для этого существует несколько действенных способов, о которых рассказал директор по управлению портфелем ОСАГО ПАО СК "Росгосстрах" Юрий Стрекалов в интервью "Известиям".

Эксперт объяснил, как выбрать авто для минимальных затрат на каско
Фото: freepik.com by standret, PDM
  • Первый способ — это накопление водительского стажа. Для этого можно вписать себя в полис ОСАГО родственника. Это поможет накапливать стаж, что положительно скажется на стоимости каско в будущем. Важно помнить, что страховка в таком случае будет дороже, поэтому предпочтительнее выбирать недорогой автомобиль с минимальным территориальным коэффициентом.
  • Второй способ — заблаговременно изучить доступность запчастей и кузовных деталей для интересующей модели автомобиля. Начинающим водителям не рекомендуется выбирать авто, для которых значительно подорожала корзина запчастей. Стрекалов привел примеры автомобилей, для которых за последние два года наиболее заметно выросла стоимость "аварийной корзины": Mercedes Benz (+94,2%), BMW (+75,3%), Skoda (+83,5%). Подорожание коснулось и китайских автомобилей, таких как Chery (+69,9%), Geely (+63,7%), Exeed (+53,8%). На фоне этого рост цен на запчасти для корейских и отечественных авто был менее значительным: KIA (+34,6%), Hyundai (+33,8%), ВАЗ и LADA (+29,9%).
  • Третий способ — выбрать тариф с франшизой. Стрекалов привел пример, что для 23-летнего водителя без стажа полис каско с франшизой в 30 тыс. рублей для LADA Granta стоимостью 1,3 млн рублей в Московском регионе обойдется в 44,6 тыс. рублей в год, а для Haval Jolion стоимостью 2,3 млн рублей — в 90,1 тыс. рублей.

Кроме того, существует ещё один вариант — покупка полиса каско "50 на 50". В этом случае изначально оплачивается только 50% стоимости полиса, а оставшаяся часть выплачивается только в случае наступления страхового случая.

Уточнения

Ка́ско (от исп. casco шлем или нидерл. casco корпус) — страхование средств транспорта (автомобилей, судов, самолётов, вагонов) от ущерба, хищения или угона. Не включает в себя страхование перевозимого имущества (карго, англ. cargo), ответственности перед третьими лицами, жизни и здоровья пассажиров и т. д. В страховании каско активно используются различные виды франшизы, часто правилами страхования предусматривается возможность абандона.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Защита смородины от вредителей и болезней: как подготовить куст к зиме

Смородина — одна из самых популярных ягодных культур на наших дачных участках. Ее ценят за вкусные, полезные плоды, а также неприхотливость к условиям выращивания. Однако, чтобы весной куст порадовал обильным урожаем, важно правильно его подготовить к зимовке.

Готовим смородину к зиме: обязательная процедура, которую многие пропускают
Рубленые куриные котлеты: всегда беспроигрышный вариант лёгкого ужина
Рубленые куриные котлетки: очень вкусны и в горячем виде, и в холодном — на сэндвичах
Какие тренировки подходят после 50 лет: 4 лучших варианта
Заливной пирог с вишней: с его приготовлением справятся даже небольшие специалисты по выпечке
В Донбассе продолжается обвал украинской обороны и продвижение армии России Дмитрий Плотников Разведчик Рипер: США и Китай узнали "адские" планы Киева на 24 августа Олег Володин В отношении стран НАТО Россия будет наращивать гибридную войну Любовь Степушова
Сводка с фронта: "Дикая дивизия" выбивает ВСУ из Курской области, ДРГ врага пытаются атаковать Брянщину
США и Китай узнали о плане Киева "устроить ад 24 августа" и ответе РФ
Целебные источники и живописные пейзажи: за что туристы любят Минеральные Воды
Целебные источники и живописные пейзажи: за что туристы любят Минеральные Воды
Последние материалы
Российские туристы разочарованы отдыхом в Абхазии: сервис ниже плинтуса
ФАС признала рекламу "Альфа-Банка" и "Яндекс Еды" ненадлежащей
Интересные факты о поведении животных
Эксперт объяснил, как выбрать авто для минимальных затрат на каско
Белоруссия и Китай подпишут соглашение о свободной торговле услугами
Как создать уют в доме этой осенью
Делимся идеальными засолками сала
Турагент раскрыла проблемы туристического сервиса в Грузии
Хотите больше яблок? Не забудьте об этой важной подкормке в конце лета
Беременность и уход за собой: какие продукты выбрать для защиты кожи и волос?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.