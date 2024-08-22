Как сэкономить на каско: 4 совета, которые помогут снизить расходы

Эксперт объяснил, как выбрать авто для минимальных затрат на каско

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Снижение стоимости каско на автомобиль возможно ещё до его покупки, и для этого существует несколько действенных способов, о которых рассказал директор по управлению портфелем ОСАГО ПАО СК "Росгосстрах" Юрий Стрекалов в интервью "Известиям".

Фото: freepik.com by standret, PDM

Первый способ — это накопление водительского стажа. Для этого можно вписать себя в полис ОСАГО родственника. Это поможет накапливать стаж, что положительно скажется на стоимости каско в будущем. Важно помнить, что страховка в таком случае будет дороже, поэтому предпочтительнее выбирать недорогой автомобиль с минимальным территориальным коэффициентом.

— это накопление водительского стажа. Для этого можно вписать себя в полис ОСАГО родственника. Это поможет накапливать стаж, что положительно скажется на стоимости каско в будущем. Важно помнить, что страховка в таком случае будет дороже, поэтому предпочтительнее выбирать недорогой автомобиль с минимальным территориальным коэффициентом. Второй способ — заблаговременно изучить доступность запчастей и кузовных деталей для интересующей модели автомобиля. Начинающим водителям не рекомендуется выбирать авто, для которых значительно подорожала корзина запчастей. Стрекалов привел примеры автомобилей, для которых за последние два года наиболее заметно выросла стоимость "аварийной корзины": Mercedes Benz (+94,2%), BMW (+75,3%), Skoda (+83,5%). Подорожание коснулось и китайских автомобилей, таких как Chery (+69,9%), Geely (+63,7%), Exeed (+53,8%). На фоне этого рост цен на запчасти для корейских и отечественных авто был менее значительным: KIA (+34,6%), Hyundai (+33,8%), ВАЗ и LADA (+29,9%).

— заблаговременно изучить доступность запчастей и кузовных деталей для интересующей модели автомобиля. Начинающим водителям не рекомендуется выбирать авто, для которых значительно подорожала корзина запчастей. Стрекалов привел примеры автомобилей, для которых за последние два года наиболее заметно выросла стоимость "аварийной корзины": Mercedes Benz (+94,2%), BMW (+75,3%), Skoda (+83,5%). Подорожание коснулось и китайских автомобилей, таких как Chery (+69,9%), Geely (+63,7%), Exeed (+53,8%). На фоне этого рост цен на запчасти для корейских и отечественных авто был менее значительным: KIA (+34,6%), Hyundai (+33,8%), ВАЗ и LADA (+29,9%). Третий способ — выбрать тариф с франшизой. Стрекалов привел пример, что для 23-летнего водителя без стажа полис каско с франшизой в 30 тыс. рублей для LADA Granta стоимостью 1,3 млн рублей в Московском регионе обойдется в 44,6 тыс. рублей в год, а для Haval Jolion стоимостью 2,3 млн рублей — в 90,1 тыс. рублей.

Кроме того, существует ещё один вариант — покупка полиса каско "50 на 50". В этом случае изначально оплачивается только 50% стоимости полиса, а оставшаяся часть выплачивается только в случае наступления страхового случая.

Уточнения

Ка́ско (от исп. casco шлем или нидерл. casco корпус) — страхование средств транспорта (автомобилей, судов, самолётов, вагонов) от ущерба, хищения или угона. Не включает в себя страхование перевозимого имущества (карго, англ. cargo), ответственности перед третьими лицами, жизни и здоровья пассажиров и т. д. В страховании каско активно используются различные виды франшизы, часто правилами страхования предусматривается возможность абандона.