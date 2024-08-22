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Как параллельный импорт усложняет обслуживание автомобилей в России

Эксперт рассказал о причинах подорожания запчастей для автомобилей в России
1:20
Авто

Рост цен на запчасти, комплектующие и услуги становится главной проблемой для владельцев автомобилей в России. Об этом в интервью "Ленте.ру" рассказал автомобильный эксперт Игорь Моржаретто. По его словам, несмотря на отсутствие проблем с наличием деталей для российских автомобилей, заметно подорожало абсолютно все.

Эксперт рассказал о причинах подорожания запчастей для автомобилей в России
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Говорить, что масло подорожало, а шестерёнки — нет, просто невозможно", — подчеркнул эксперт.

Обслуживание китайских автомобилей, по словам Моржаретто, сталкивается с различными сложностями, которые зависят от того, как давно бренд работает на российском рынке. Тем не менее, владельцы машин "привычных" брендов, которые уже почти 20 лет официально представлены в России, не испытывают значительных проблем, за исключением роста цен.

Однако ситуация с автомобилями, ввезёнными в страну по параллельному импорту, выглядит иначе. Эксперт отметил, что для этих моделей часто возникают серьёзные трудности с обслуживанием и поставкой запчастей. Некоторые автомобили сталкиваются с проблемами, связанными с блокировками, которые не касаются машин, приобретённых в России.

В результате владельцы таких авто могут сталкиваться с особенно сложными ситуациями при ремонте и обслуживании.

Уточнения

Паралле́льный и́мпорт — ввоз в страну товаров без согласия правообладателя товарного знака, то есть «параллельно» официальному импорту таких товаров через дилеров, уполномоченных правообладателем. Такие товары часто называют товарами «серого рынка». Правовое регулирование данного вопроса неодинаково в различных государствах.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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