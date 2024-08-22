Водители, будьте бдительны: подложенные листовки на авто могут скрывать опасность

ГАИ предупреждает о новом методе обмана водителей с использованием рекламных буклетов

Водители все чаще сталкиваются с рекламными листовками, которые находят под дворниками своих автомобилей на парковках крупных торговых центров. Представитель ГАИ в беседе с порталом njcar. ru поделился опасениями, что такие листовки могут быть частью новой схемы мошенничества, направленной на автовладельцев.

Фото: flickr. com by wakanmuri, CC BY 2.0

В современном мире новенькие автомобили привлекают внимание не только обывателей, но и злоумышленников. Для мошенников такие транспортные средства символизируют высокий доход их владельцев и становятся легкой мишенью для обмана. Одна из самых распространенных схем заключается в следующем: водитель возвращается к своему автомобилю, садится за руль и замечает, что на правом зеркале приклеен рекламный буклет.

Обычно в такой ситуации водитель, чтобы избавиться от листовки, выходит из автомобиля, оставляя при этом двери открытыми и двигатель работающим. Именно в этот момент преступники реализуют свой план.

Когда водитель выходит из машины, злоумышленники быстро действуют: пока владелец занят удалением наклейки, они проникают в салон и крадут ценные вещи, такие как сумка с телефоном и документами. А если ключи остаются в замке зажигания, мошенники могут угнать автомобиль.

ГИБДД настоятельно рекомендует автовладельцам в случае обнаружения подозрительных предметов на автомобиле не покидать его сразу. Вместо этого лучше уехать в безопасное место, где можно спокойно осмотреть машину и удалить нежелательный предмет. Помните, что осторожность и внимательность могут помочь избежать неприятностей и сохранить ваше имущество в безопасности.