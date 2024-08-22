Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что делает Минеральные Воды таким привлекательным курортом?
Сравнительный анализ видеокарт GTX 1660 S и RX 5600 XT в разрешении 1080p
Как инфляция и рост цен делают каско обязательным для автовладельцев
Политолог Ищенко: Запад без проблем устроит ядерную провокацию
ACC: каждый год работы на шумном производстве повышает риск гипертонии
Киргизия начнёт производить "Камазы" и корейские грузовики
Готовим смородину к зиме: обязательная процедура, которую многие пропускают
Лучшие варианты физической активности для женщин старше 50 лет
Секрет успеха Анапы: чем этот город привлекает гостей?

Водители, будьте бдительны: подложенные листовки на авто могут скрывать опасность

ГАИ предупреждает о новом методе обмана водителей с использованием рекламных буклетов
Авто

Водители все чаще сталкиваются с рекламными листовками, которые находят под дворниками своих автомобилей на парковках крупных торговых центров. Представитель ГАИ в беседе с порталом njcar. ru поделился опасениями, что такие листовки могут быть частью новой схемы мошенничества, направленной на автовладельцев.

ГАИ предупреждает о новом методе обмана водителей с использованием рекламных буклетов
Фото: flickr. com by wakanmuri, CC BY 2.0

В современном мире новенькие автомобили привлекают внимание не только обывателей, но и злоумышленников. Для мошенников такие транспортные средства символизируют высокий доход их владельцев и становятся легкой мишенью для обмана. Одна из самых распространенных схем заключается в следующем: водитель возвращается к своему автомобилю, садится за руль и замечает, что на правом зеркале приклеен рекламный буклет.

Обычно в такой ситуации водитель, чтобы избавиться от листовки, выходит из автомобиля, оставляя при этом двери открытыми и двигатель работающим. Именно в этот момент преступники реализуют свой план.

Когда водитель выходит из машины, злоумышленники быстро действуют: пока владелец занят удалением наклейки, они проникают в салон и крадут ценные вещи, такие как сумка с телефоном и документами. А если ключи остаются в замке зажигания, мошенники могут угнать автомобиль.

ГИБДД настоятельно рекомендует автовладельцам в случае обнаружения подозрительных предметов на автомобиле не покидать его сразу. Вместо этого лучше уехать в безопасное место, где можно спокойно осмотреть машину и удалить нежелательный предмет. Помните, что осторожность и внимательность могут помочь избежать неприятностей и сохранить ваше имущество в безопасности.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Финляндия прекратила поставки бумаги в Россию. Теперь на предприятиях проблемы

Финская компания UPM, один из крупнейших мировых игроков в целлюлозно-бумажной промышленности, снова отправляет своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска.

У финских компаний начались проблемы после прекращения экспорта бумаги в Россию
Баклажаны по-армянски: великолепно сочетаются с шашлыками и любыми другими блюдами
Баклажаны по-армянски: несложная в приготовлении закуска, в которую вы влюбитесь
Осенний уход за гортензиями: как правильно подготовить их к зимовке
3 культуры, которые нельзя выращивать по соседству с этим растением
Россия покончит с Зеленским, как с Басаевым, мирные переговоры с Украиной отменены, а не отложены Любовь Степушова Киев скоро потеряет не только Покровск, но и полностью Донецкую область Дмитрий Плотников ATM: мемы могут обрушить экономику и политическую систему США Олег Володин
Делаем плоский живот после 40: лучшие упражнения для кора
Разоблачение: сколько на самом деле зарабатывают дальнобойщики
Жареный картофель как в ресторане: технология приготовления на вашей кухне
Жареный картофель как в ресторане: технология приготовления на вашей кухне
Последние материалы
Как инфляция и рост цен делают каско обязательным для автовладельцев
ГАИ предупреждает о новом методе обмана водителей с использованием рекламных буклетов
Политолог Ищенко: Запад без проблем устроит ядерную провокацию
ACC: каждый год работы на шумном производстве повышает риск гипертонии
Киргизия начнёт производить "Камазы" и корейские грузовики
Готовим смородину к зиме: обязательная процедура, которую многие пропускают
Лучшие варианты физической активности для женщин старше 50 лет
Секрет успеха Анапы: чем этот город привлекает гостей?
Рубленые куриные котлеты: всегда беспроигрышный вариант лёгкого ужина
Принято решение о расширении числа регионов, оказывающих помощь многодетным семьям в погашении ипотеки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.