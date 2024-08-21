Всплеск контрафакта в российских автосервисах: ремонт машин дорожает на 49%

В РФ автосервисы в 2024 году столкнулись с ростом числа поддельных автозапчастей

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Российские автосервисы всё чаще сталкиваются с проблемой контрафактных запчастей, что приводит к резкому увеличению числа дорогостоящих ремонтов — рост составил 49% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает аналитическое агентство Gruzdev Analyze, проведя исследование среди более тысячи станций постпродажного обслуживания в 27 городах России.

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По результатам опроса выяснилось, что более 37% автосервисов в этом году столкнулись с подделками, причём чаще всего это касается масел и других горюче-смазочных материалов — на это указали 54% опрошенных. Для сравнения, в прошлом году жалобы на подделки технических жидкостей поступали от менее трети СТО (31%).

Следующими по частоте подделок оказались фильтры, доля которых увеличилась с 15% в 2023 году до 35% в 2024 году. Также значительно возросло число поддельных свечей зажигания (с 23% до 33%), а также деталей подвески и рулевого управления (с 14% до 19%).

Особое беспокойство вызывает то, что злоумышленники успешно имитируют дорогостоящие элементы защиты, такие как голограммы, качественные канистры и упаковки, что затрудняет распознавание подделок. В результате количество дорогостоящих ремонтов значительно выросло.

По данным международной сети автосервисов Fit Service, которая также принимала участие в исследовании, число заказов на ремонт стоимостью от 50 000 до 100 000 рублей за первые семь месяцев 2024 года увеличилось на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.