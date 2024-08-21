Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России растёт доверие к оплате по биометрии: итоги исследования
Учёные обнаружили потенциал яда улитки в разработке лекарств
С первой леди Южной Кореи будут сняты обвинения в расследовании дела о сумке Dior
Растения, которые вызовут у вас мигрень: их ни в коем случае нельзя сажать
Самое эффективное упражнение для плоского живот
Заливной пирог с вишней: простая летняя выпечка со свежими или замороженными ягодами
Где купить мебель и декор: советы от дизайнеров
Как защитить волосы осенью: советы по увлажнению, питанию и уходу
Китай планирует использовать специальные облигации для спасения рынка недвижимости

Всплеск контрафакта в российских автосервисах: ремонт машин дорожает на 49%

В РФ автосервисы в 2024 году столкнулись с ростом числа поддельных автозапчастей
1:52
Авто

Российские автосервисы всё чаще сталкиваются с проблемой контрафактных запчастей, что приводит к резкому увеличению числа дорогостоящих ремонтов — рост составил 49% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает аналитическое агентство Gruzdev Analyze, проведя исследование среди более тысячи станций постпродажного обслуживания в 27 городах России.

В РФ автосервисы в 2024 году столкнулись с ростом числа поддельных автозапчастей
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По результатам опроса выяснилось, что более 37% автосервисов в этом году столкнулись с подделками, причём чаще всего это касается масел и других горюче-смазочных материалов — на это указали 54% опрошенных. Для сравнения, в прошлом году жалобы на подделки технических жидкостей поступали от менее трети СТО (31%).

Следующими по частоте подделок оказались фильтры, доля которых увеличилась с 15% в 2023 году до 35% в 2024 году. Также значительно возросло число поддельных свечей зажигания (с 23% до 33%), а также деталей подвески и рулевого управления (с 14% до 19%).

Особое беспокойство вызывает то, что злоумышленники успешно имитируют дорогостоящие элементы защиты, такие как голограммы, качественные канистры и упаковки, что затрудняет распознавание подделок. В результате количество дорогостоящих ремонтов значительно выросло.

По данным международной сети автосервисов Fit Service, которая также принимала участие в исследовании, число заказов на ремонт стоимостью от 50 000 до 100 000 рублей за первые семь месяцев 2024 года увеличилось на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Баклажаны по-армянски: несложная в приготовлении закуска, в которую вы влюбитесь

Баклажаны по-армянски — популярное и вкусное блюдо, которое несложно приготовить самостоятельно.

Баклажаны по-армянски: великолепно сочетаются с шашлыками и любыми другими блюдами
У финских компаний начались проблемы после прекращения экспорта бумаги в Россию
Финляндия прекратила поставки бумаги в Россию. Теперь на предприятиях проблемы
Осенний уход за гортензиями: как правильно подготовить их к зимовке
Делаем плоский живот после 40: лучшие упражнения для кора
Россия покончит с Зеленским, как с Басаевым, мирные переговоры с Украиной отменены, а не отложены Любовь Степушова Киев скоро потеряет не только Покровск, но и полностью Донецкую область Дмитрий Плотников ATM: мемы могут обрушить экономику и политическую систему США Олег Володин
3 культуры, которые нельзя выращивать по соседству с этим растением
Жареный картофель как в ресторане: технология приготовления на вашей кухне
Разоблачение: сколько на самом деле зарабатывают дальнобойщики
Разоблачение: сколько на самом деле зарабатывают дальнобойщики
Последние материалы
Китай планирует использовать специальные облигации для спасения рынка недвижимости
Эксперт раскрыл бюджетные направления для осенних путешествий
Широков: "Спартак" — главный соперник "Зенита"
Стремительный рост утильсбора толкает россиян на срочную покупку машин
Какие участки категорически противопоказаны для посадки роз? Типичная ошибка дачников
В Англии найдена гробница бронзового века
Нашли идеальный способ использовать невкусный арбуз
Газзаев назвал серьезным матч ЦСКА и «Акрона»
Госдума рассмотрит законопроект о бесплатном ОСАГО для инвалидов и их семей
Интернет-трафик в России продолжает расти — лидеры Казань, Уфа, Краснодар
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.