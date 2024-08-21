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Ошибки водителей после ДТП, которые могут стоить жизни

ГАИ: водители часто игнорируют важные меры безопасности после ДТП
2:04
Авто

Аварии на дорогах — неизбежная часть автомобильной жизни, особенно на российских трассах. Однако не все водители знают, как правильно действовать в подобных ситуациях, что может усугубить последствия происшествия. Первое, что необходимо сделать, оказавшись участником ДТП, — это обезопасить себя и других участников движения.

ГАИ: водители часто игнорируют важные меры безопасности после ДТП
Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, PDM

Одним из ключевых шагов является установка предупреждающего знака на расстоянии 15-30 метров от места аварии, чтобы другие водители могли своевременно снизить скорость и предотвратить новые происшествия. Согласно данным ГАИ, многие водители пренебрегают этим важным требованием, что увеличивает риск повторных аварий.

В случае серьёзного ДТП, когда автомобили получили значительные повреждения, первостепенное внимание следует уделить состоянию людей, находящихся в транспортных средствах. Проверив, как чувствуют себя пострадавшие, необходимо сразу же вызвать медицинскую помощь.

Если авария не привела к серьёзным травмам, но автомобили сильно пострадали, важно внимательно осмотреть их. Особое внимание нужно обратить на состояние топливных баков. Утечка топлива представляет собой серьёзную опасность, так как даже незначительная искра может привести к пожару. При обнаружении утечки нужно незамедлительно отойти на безопасное расстояние и предупредить других водителей об опасности.

В случае мелких ДТП, где отсутствуют серьёзные повреждения и пострадавшие, действия должны быть направлены на минимизацию последствий. Следует оперативно зафиксировать обстоятельства происшествия, заполнить европротокол и убрать автомобили с проезжей части, чтобы не создавать заторов и не подвергать опасности других участников движения.

Если возникают трудности с заполнением документов, на помощь всегда придёт страховая компания, которая подскажет, как правильно оформить происшествие и сэкономить время.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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