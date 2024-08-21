Jaguar планирует отказаться от авто с ДВС

Jaguar приостанавливает производство автомобилей с ДВС

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С конца 2024 года автопроизводитель Jaguar планирует сократить производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и полностью прекратить его к 2025 году, сообщает AutoBild.

Фото: flickr.com by Jaguar MENA, CC BY 2.0

После годичного перерыва на реконструкцию компания стремится заново обрести себя с помощью электромобилей.

Дилерские центры тем временем будут распродавать остатки автомобилей и сосредотачиваться на бизнесе подержанных автомобилей.

Производство моделей Jaguar XE, XF и F-Type уже прекращено, а к концу 2024 года за ними последуют E-Pace и I-Pace. Последнее авто с двигателем внутреннего сгорания, которое сойдет с конвейера Jaguar, — это внедорожник F-Pace, заводская цена которого начинается примерно с 65 000 евро.

Уточнения

Jaguar (Ягуар) — бренд транснациональной автомобилестроительной компании Jaguar Land Rover. Штаб-квартира находится в пригороде Ковентри графства Уэст-Мидлендс. С 2008 года принадлежит руководству индийской компании Tata Motors. Компанию Jaguar основали в 1922 году сначала как Swallow Sidecar company, и в ней производили мотоколяски.

Эле́ктромоби́ль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями (электропривод) с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумулятор). К электромобилям часто относят заряжаемые (подзаряжаемые, PHEV) гибридные автомобили.