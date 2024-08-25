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Неочевидные причины увеличения расхода топлива: что говорят эксперты

Как неисправности автомобиля влияют на расход топлива: что нужно знать
1:19
Авто

Многие автомобилисты сталкиваются с проблемой увеличения расхода топлива, и это может происходить по неочевидным причинам, а не только из-за езды на высоких оборотах. Автоэксперты объяснили, почему это происходит. Основной причиной увеличения расхода топлива часто являются различные неисправности транспортного средства.

Как неисправности автомобиля влияют на расход топлива: что нужно знать
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Такие неисправности могут быть связаны с топливным или воздушным фильтром. Электроника автомобиля, пытаясь компенсировать проблему, увеличивает время открытия форсунок, что создает воздушный барьер и ограничивает доступ необходимого количества кислорода в камеру сгорания двигателя. В результате мотор начинает потреблять больше топлива.

Забитый воздушный фильтр также приводит к дефициту воздуха, из-за чего датчик массового расхода топлива работает некорректно. Это нарушает пропорции топливно-воздушной смеси и делает автомобиль более "прожорливым". Менее очевидной причиной может быть неисправность датчика массового расхода воздуха, что вызывает перебои в работе двигателя. Также может выйти из строя датчик температуры охлаждающей жидкости. Кроме того, у автомобилей с большим пробегом могут возникнуть проблемы с компрессией в цилиндрах, что снижает эффективность двигателя.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71…0,76 г/см³. Теплотворная способность около 10 600 ккал/кг (44,4 МДж/кг, 32,7 МДж/литр). Температура замерзания около −60 °C в случае использования специальных присадок. Бензины используются в качестве моторного топлива и сырья в промышленном органическом синтезе.

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу. Термин мотор заимствован в первой половине XIX века из немецкого языка (нем. Motor — «двигатель», от лат. mōtor — «приводящий в движение») и преимущественно им называют электрические двигатели и двигатели внутреннего сгорания. Двигатели подразделяют на первичные и вторичные. К первичным относят непосредственно преобразующие природные энергетические ресурсы в механическую работу, а ко вторичным — преобразующие энергию, выработанную или накопленную другими источниками. К первичным двигателям (ПД) относятся ветряное колесо, использующее силу ветра, водяное колесо и гиревой механизм — их приводит в действие сила гравитации (падающая вода и сила притяжения), тепловые двигатели — в них химическая энергия топлива или ядерная энергия преобразуются в другие виды энергии. Ко вторичным двигателям (ВД) относятся электрические, пневматические и гидравлические двигатели.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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