Штраф или лишение прав: что ждёт водителей, скрывающих номера на платных дорогах

Нарушение на платных трассах: заклеивание номеров и его последствия

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Те, кто регулярно пользуется платными трассами, наверняка замечали так называемых "зайцев" — водителей, которые заклеивают свои номера полностью, чтобы избежать оплаты проезда. Ранее они ограничивались лишь частичным закрытием символов. Издание Quto объяснило, с чем это связано и какое наказание грозит водителям, полностью скрывающим свои номера.

Фото: Wikipedia by Giorgi Balakhadze, CC BY-SA 4.0

Некоторые платные трассы оснащены безбарьерной системой, где автомобили просто проезжают под специальными рамками, а оплата осуществляется через транспондер. Если транспондера нет, водителю нужно зайти на портал "Автодора", ввести номер своего транспортного средства и оплатить проезд. Безбарьерная система помогает снизить риск ДТП и сократить время поездки.

Но можно ли избежать оплаты? Теоретически — да, так как въезды свободны и не оснащены шлагбаумами. Именно по этой причине водители закрывают свои номерные знаки. Патрули ГАИ на платных дорогах встречаются редко, хотя профилактические мероприятия проводятся. Однако, если такой автомобиль будет замечен, водителю грозит штраф в размере 500 рублей, а также возможное лишение прав на срок до 3-х месяцев. В будущем наказание может стать ещё более строгим. Если же номер закрыт не полностью, система всё равно может распознать автомобиль, поскольку телематические технологии постоянно совершенствуются.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание». Штраф как вид наказания присущ нескольким отраслям права.

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