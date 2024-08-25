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Штраф или лишение прав: что ждёт водителей, скрывающих номера на платных дорогах

Нарушение на платных трассах: заклеивание номеров и его последствия
1:32
Авто

Те, кто регулярно пользуется платными трассами, наверняка замечали так называемых "зайцев" — водителей, которые заклеивают свои номера полностью, чтобы избежать оплаты проезда. Ранее они ограничивались лишь частичным закрытием символов. Издание Quto объяснило, с чем это связано и какое наказание грозит водителям, полностью скрывающим свои номера.

Нарушение на платных трассах: заклеивание номеров и его последствия
Фото: Wikipedia by Giorgi Balakhadze, CC BY-SA 4.0

Некоторые платные трассы оснащены безбарьерной системой, где автомобили просто проезжают под специальными рамками, а оплата осуществляется через транспондер. Если транспондера нет, водителю нужно зайти на портал "Автодора", ввести номер своего транспортного средства и оплатить проезд. Безбарьерная система помогает снизить риск ДТП и сократить время поездки.

Но можно ли избежать оплаты? Теоретически — да, так как въезды свободны и не оснащены шлагбаумами. Именно по этой причине водители закрывают свои номерные знаки. Патрули ГАИ на платных дорогах встречаются редко, хотя профилактические мероприятия проводятся. Однако, если такой автомобиль будет замечен, водителю грозит штраф в размере 500 рублей, а также возможное лишение прав на срок до 3-х месяцев. В будущем наказание может стать ещё более строгим. Если же номер закрыт не полностью, система всё равно может распознать автомобиль, поскольку телематические технологии постоянно совершенствуются.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание». Штраф как вид наказания присущ нескольким отраслям права.

Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации. Госавтоинспекция МВД России обеспечивает и осуществляет функции Министерства по выработке предложений по формированию и реализации основных направлений государственной политики, нормативному правовому регулированию в области обеспечения безопасности дорожного движения. Главное управление выполняет функции федерального органа управления Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Российской Федерации, возглавляющего систему Госавтоинспекции, и иные функции в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, МВД России. На региональном и местном уровнях образованы управления и отделы Госавтоинспекции, входящие в состав министерств, управлений, отделов внутренних дел краёв, республик, областей, районов и других муниципальных образований, и ведомственно подчинённых ГУ ОБДД.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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