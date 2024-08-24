Как избежать катастрофы после аварии: ключевые ошибки водителей

Как действовать после аварии: рекомендации по безопасности от инспектора ГАИ

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Аварии на дорогах происходят регулярно, и некоторые из них имеют серьёзные последствия как для автомобилей, так и для людей. Однако после столкновения водители часто совершают ошибки, которые могут усугубить ситуацию и даже угрожать жизни. О ключевых ошибках рассказал инспектор ГАИ.

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Важно помнить, что любая дорога — это зона повышенной опасности, и нахождение участников ДТП вне автомобиля представляет серьёзную угрозу. Именно поэтому правила требуют установки предупреждающего знака за 15 или даже 30 метров от места столкновения, чтобы другие водители могли заранее снизить скорость и избежать дополнительных аварий. К сожалению, многие водители не имеют такого знака, что часто приводит к новым ДТП.

При серьёзных происшествиях, когда транспортные средства сильно повреждены, в первую очередь нужно оценить состояние людей внутри автомобилей. Если требуется, необходимо вызвать скорую помощь. Неоказанная вовремя помощь может стоить кому-то жизни.

Если в аварии никто серьёзно не пострадал, но автомобили получили значительные повреждения, важно осмотреть транспортные средства на предмет утечки топлива. Утечка может привести к возгоранию и детонации бака. В случае утечки нужно немедленно удалиться на безопасное расстояние и вызвать экстренные службы.

При мелких ДТП, где автомобили и люди не получили серьёзных повреждений, следует быстро зафиксировать последствия аварии на фото и видео, а затем убрать транспортные средства с проезжей части. Если сумма ущерба незначительная и укладывается в рамки Европротокола, можно оформить документы без вызова полиции, получив помощь от страховой компании по телефону.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге механического транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс. Основное назначение автомобиля заключается в совершении транспортной работы. Автомобильный транспорт в промышленно развитых странах занимает ведущее место по сравнению с другими видами транспорта по объёму перевозок пассажиров. Современный автомобиль состоит из 15—20 тысяч деталей, из которых 150—300 являются наиболее важными и требующими наибольших затрат в эксплуатации и обслуживании. Понятие включает: легковой автомобиль, грузовой автомобиль, автобус, троллейбус, бронетранспортёр, но не включает сельскохозяйственный трактор и мотоцикл. Механическое транспортное средство, используемое обычно для перевозки по дорогам людей или грузов или для буксировки по дорогам транспортных средств, используемых для перевозки людей или грузов. Этот термин охватывает троллейбусы, то есть нерельсовые транспортные средства, соединённые с электрическим проводом; он не охватывает такие транспортные средства, как сельскохозяйственные тракторы, использование которых для перевозки людей или грузов является лишь вспомогательной функцией. Любое механическое самоходное транспортное средство, используемое обычно для перевозки по дорогам людей или грузов или для буксировки по дорогам транспортных средств, используемых для перевозки людей или грузов; этот термин не включает сельскохозяйственные тракторы. Наземное транспортное средство, продвигаемое его собственными средствами, движущееся по крайней мере на четырёх колесах, не находящихся на одной линии, которые должны всегда быть в контакте с землёй; управление должно быть обеспечено по крайней мере двумя из колёс, и движение — по крайней мере двумя из колес.