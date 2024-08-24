Неправильный проезд под стрелку: чем грозит и как этого избежать

Как избежать штрафа за проезд прямо под стрелку на перекрёстке

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Загруженность российских городов транспортом вынуждает власти принимать различные меры, в том числе устанавливать светофоры с дополнительными секциями. Чаще всего такие стрелки позволяют поворот направо, даже когда горит основной красный сигнал. Однако возникает вопрос: можно ли под стрелку проехать прямо, а не поворачивать? Ответ на этот вопрос дал капитан полиции.

Фото: Wikipedia by Богдан Митронов-Слободской, CC BY 3.0

Разобраться в ситуации несложно, поскольку направление движения через перекрёсток указывается разметкой и дорожными знаками, установленными заранее. Проблема возникает, когда водитель из-за незнания местности занимает полосу под стрелкой, хотя ему нужно ехать прямо. В таком случае водителю грозит административное наказание в виде штрафа.

Наказание предусмотрено, если водитель занимает полосу, предназначенную исключительно для поворота в определённом направлении. Проезд прямо в такой ситуации не допускается, так как это может создать помехи другим участникам движения и спровоцировать ДТП. Если водитель оказался на полосе под стрелкой, где запрещено движение прямо, ему придётся следовать допустимому направлению и искать место для разворота.

Стоит помнить, что на российских дорогах всё чаще появляются камеры, контролирующие полосу движения на перекрёстках. Они автоматически выписывают штраф за проезд в неправильном направлении. Если сотрудники ГИБДД могут не заметить нарушение, то камеры фиксируют его безошибочно. Однако если движение прямо из полосы со стрелкой разрешено, водитель может дождаться общего разрешающего сигнала.

С точки зрения ПДД, водитель в такой ситуации не нарушит правил, но создаст помехи другим водителям, что может вызвать негативную реакцию, сигналы и даже конфликты. Поэтому приближаясь к крупным перекрёсткам, водителям важно внимательно следить за знаками, чтобы избежать неприятных ситуаций и потери времени.

Также стоит помнить, что у каждого водителя есть смартфон с навигатором, который подскажет, в каком направлении можно продолжить движение с перекрёстка. Это особенно полезно зимой, когда разметка на дороге может быть скрыта снегом или грязью, а знаки — залеплены снегопадом, что часто приводит к путанице.

Уточнения

=== Стрелки и стрелочные секции === Сигналы светофоров могут быть представлены цветными стрелками на тёмном фоне, либо нанесены контурные стрелки на основные сигналы, а также у светофора могут быть дополнительные секции в виде стрелок или контуров стрелок, регулирующие движение в том или ином направлении. Так, в правилах дорожного движения Российской Федерации в пунктах 6.3, 6.4 и 13.5 описаны следующие варианты: сигналы светофора представлены цветными стрелками (красным, жёлтым, зелёным) — действие сигнала распространяется только в направлении движения указанном стрелкой (зелёная стрелка налево разрешает также разворот, если он не запрещён); на зелёный сигнал светофора нанесена чёрная контурная стрелка(и) — оповещает, что это основной сигнал светофора и у светофора имеется дополнительная секция, действие основного сигнала при этом распространяется только в направлениях указанных контурной стрелкой; дополнительная секция с зелёной стрелкой на уровне основного зелёного сигнала светофора — во включённом состоянии разрешает только движение в указанном направлении (стрелка налево разрешает также разворот, если он не запрещён), при этом, если в основном сигнале включён красный или жёлтый цвета, то движение в направлении сигнала дополнительной секции допускается только уступив движущимся с других направлении на перекрёстке транспортным средствам. В выключенном состоянии или красный сигнал с контурной стрелкой — запрещает поворот в указанном направлении. Литва является первой из бывших советских республик, которая с 1 ноября 2019 года отказалась от пункта правил дорожного движения, который запрещает движение в направлении дополнительной стрелки, если дополнительная секция выключена. Правила таковы: Контурные стрелки на красном (жёлтом, зелёном) фоне — это обычный светофор, действующий только в заданном направлении. Сплошная зелёная стрелка на чёрном фоне разрешает проезд, но не даёт преимущества при разъезде. Чаще всего дополнительная секция «направо» либо горит постоянно, либо зажигается за несколько секунд до включения основного зелёного сигнала или же продолжает гореть ещё несколько секунд после выключения основного зелёного сигнала. Дополнительная секция «налево» в большинстве случаев означает выделенный поворот налево, так как этот манёвр создаёт больше помех движению, чем правый поворот. В некоторых странах, например, на Украине, на светофорах встречаются «всегда горящие» зелёные секции, выполненные в виде таблички с зелёной стрелкой на белом фоне. Табличка расположена на уровне красного сигнала и направлена вправо (стрелка влево тоже предусмотрена, но может быть установлена только на перекрёстке дорог с односторонним движением). Зелёная стрелка на табличке сигнализирует о том, что поворот направо (налево) разрешён при красном сигнале в основной секции. При повороте по такой стрелке водитель обязан: занять крайнюю правую (левую) полосу и уступить дорогу пешеходам и транспорту, движущемуся с других направлений. Таблички со стрелками вправо также используются в Литве с 1995 года. Они были удалены 1 января 2020 года из-за опасности для участников дорожного движения. Несмотря на то, что дата отмены таблиц с зелёными стрелками была объявлена ​​в октябре 2014 года, многие муниципалитеты не были готовы к альтернативам, что вызвало значительное возмущение общественности в январе 2020 года. В ответ на ситуацию правительство разрешило возврат таблиц с зелёными стрелками, но каждая таблица должна быть согласована с государственным органом, Агентством транспортной компетенции, которое проводит оценку таблиц с точки зрения безопасности движения и пропускной способности.

Полоса движения — продольный участок проезжей части автомобильной дороги, шириной достаточной для движения транспортных средств (автомобилей, автобусов и так далее) в один ряд. Полоса движения может быть обозначена дорожной разметкой. В этом случае ширину полосы движения принимают с учётом категорий автодорог согласно требованиям действующих строительных норм и правил, того или иного государства. Ширину полосы движения определяют по расстоянию между осями линий горизонтальной дорожной разметки, обозначающих её границы. Самая распространённая ширина полос движения в России — 3,75 метра. Она сохранилась со времён, когда люфт рулей грузовиков достигал 25 градусов, гидроусилением они в основном не оснащались, а тормозные усилия на разных колёсах сильно различались. В городах Западной Европы делают полосы шириной 3,0 — 3,25 метра и у́же.