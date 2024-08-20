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Почему в салоне автомобиля может пахнуть бензином: пять распространённых причин

Запах бензина в салоне может говорить о неисправностях в автомобиле
1:24
Авто

Запах бензина в салоне автомобиля не только доставляет дискомфорт водителю и пассажирам, но и может говорить о наличии неисправностей в транспортном средстве, таких как поломка топливной системы, проблемы с бензонасосом или свечами зажигания.

Запах бензина в салоне может говорить о неисправностях в автомобиле
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Неисправность в топливной системе

Запах бензина может появиться, если в корпусе топливного фильтра есть трещина или нарушена герметичность заливной горловины топливного бака. Также запах может говорить о проблемах с бензонасосом, связанных с сильным износом прокладки, повреждениями на резьбе крышки, нарушением мембраны и плохо закрепленными штуцерами топливопроводов. Устранить проблемы можно в автосервисе. 

Проблемы со свечами зажигания

Запах бензина в салоне также может быть признаком проблем со свечами зажигания. Возможно, они плохо зафиксированы либо, наоборот, так перекручены, что повреждена резьба. Указывать на такие неполадки может плохо заводящийся мотор и выходящие в месте крепления свечей пары топлива.

Другие причины

Проблема может быть также в неисправном абсорбере, топливных форсунках либо изношенных уплотнительных кольцах. Если в салоне появился запах бензина, не помешает осмотреть эти элементы самостоятельно или обратиться к специалистам на СТО.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71…0,76 г/см³. Теплотворная способность около 10 600 ккал/кг (44,4 МДж/кг, 32,7 МДж/литр). Температура замерзания около −60 °C в случае использования специальных присадок. Бензины используются в качестве моторного топлива и сырья в промышленном органическом синтезе.

За́пах — специфическое ощущение присутствия в воздухе летучих пахучих веществ (ЛАВ), обнаруживаемых химическими рецепторами обоняния, расположенными в носовой полости животных и людей. Запах чего-либо (растений, животных, натуральных и синтетических материалов) возникает из-за выработки, выделения и улетучивания (испарения, переноса воздухом) молекул веществ, обладающих способностью возбуждать обонятельные рецепторы и вызывать ощущение запаха.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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