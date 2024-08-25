Осенний чекап автомобиля к осени: что проверить, чтобы избежать проблем

Технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов поделился важными советами по подготовке автомобиля к осеннему сезону.
Первым делом он рекомендует проверить воздушный фильтр салона, который особенно загрязняется после жаркого лета из-за большого количества пыли и грязи на дорогах. Кроме того, Родионов советует оценить пройденный за лето пробег и при необходимости заменить моторное масло.
Также стоит уделить внимание проверке состояния трансмиссии, осмотру щеток стеклоочистителя, подвески, свечей и аккумулятора.
Родионов отмечает, что в октябре часто возникают трудности с запуском двигателя, особенно по утрам, что может создать дополнительные неудобства. Чтобы избежать таких проблем, важно заранее убедиться в исправности всех основных систем автомобиля.
Осень — время, когда природа дарит нам изобилие овощей и фруктов, среди которых особое место занимают баклажаны.