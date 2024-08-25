Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
США меняют стратегию в производстве микросхем
Бархатный сезон продолжается: где искать самые выгодные предложения
Балеарский блонд: идеальный оттенок для ранней осени
Болельщики ПАОКа назвали Федора Чалова лучшим игроком первого тура
Кокосовое печенье без муки: пошаговый рецепт от эксперта
Врач Нефёдов: в жидкости для вейпов содержатся опасные тяжёлые металлы
Apple создает домашнюю руку-помощника
Как уберечься от отравления в отеле "всё включено"?
Как распознать агрессивную езду по состоянию машины?

Осенний чекап автомобиля к осени: что проверить, чтобы избежать проблем

Автоэксперт Родионов: на что обратить внимание при подготовке авто к осени
0:53
Авто

Технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов поделился важными советами по подготовке автомобиля к осеннему сезону.

Автоэксперт Родионов: на что обратить внимание при подготовке авто к осени
Фото: freepik.com by standret, PDM

Первым делом он рекомендует проверить воздушный фильтр салона, который особенно загрязняется после жаркого лета из-за большого количества пыли и грязи на дорогах. Кроме того, Родионов советует оценить пройденный за лето пробег и при необходимости заменить моторное масло.

Также стоит уделить внимание проверке состояния трансмиссии, осмотру щеток стеклоочистителя, подвески, свечей и аккумулятора.

Родионов отмечает, что в октябре часто возникают трудности с запуском двигателя, особенно по утрам, что может создать дополнительные неудобства. Чтобы избежать таких проблем, важно заранее убедиться в исправности всех основных систем автомобиля.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Салат "Тройка" из баклажанов: шикарная заготовка на зиму из трёх видов овощей

Осень — время, когда природа дарит нам изобилие овощей и фруктов, среди которых особое место занимают баклажаны.

Салат "Тройка" из баклажанов на зиму: хорош в качестве салата или гарнира в холода
Как правильно использовать ручной режим в автоматической трансмиссии
Когда ручной режим спасает: важные случаи использования "механики" в автоматах
Шарлотка со сливами: самый любимый сладкий пирог с непривычным наполнением
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: делайте побольше банок, это очень вкусно
Ударный БПЛА "Ночная ведьма" будет убийцей украинской "Бабы-яги" Дмитрий Плотников Учреждение ФСИН во второй раз было захвачено радикалами-исламистами. Причины Любовь Степушова Разведчик Рипер: США и Китай узнали "адские" планы Киева на 24 августа Олег Володин
Увеличиваем бицепсы 3 упражнениями: эффективно и быстро
Неправильный проезд под стрелку: чем грозит и как этого избежать
Тушёная говядина с кабачками: готовить это блюдо несложно, а результат — шикарный
Тушёная говядина с кабачками: готовить это блюдо несложно, а результат — шикарный
Последние материалы
Как уберечься от отравления в отеле "всё включено"?
Как распознать агрессивную езду по состоянию машины?
Эксперты рассказали, чем опасно употребление алкоголя на борту самолёта
"Лион" начал активно продавать своих футболистов
Archimedes Defense создала бронеавтомобиль на базе Cybertruck
Названа страна с роскошными курортами, где ждут туристов из России
Курс рубля снижается на фоне внешних факторов
Эти простые подкормки сделают томаты и огурцы вдвое сочнее и вкуснее
Названы наиболее опасные места для парковки автомобилей на природе
Винер считает, что россиян не допустят на Олимпиаду-2028
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.