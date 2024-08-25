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Признаки опасного вождения: на что обращать внимание при покупке авто

Как распознать агрессивную езду по состоянию машины?
0:58
Авто

Признаки агрессивной манеры вождения можно обнаружить по состоянию кузова, тормозов, подвески и шин, утверждает глава департамента механического ремонта в "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий.

Как распознать агрессивную езду по состоянию машины?
Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Среди явных признаков агрессивной эксплуатации автомобиля — заметные вмятины, царапины, сколы краски и следы от ударов. По словам Стрельбицкого, такие повреждения могут указывать на неосторожное и резкое вождение.

Состояние шин также может многое рассказать. Неравномерный износ и наличие грыж на шинах сигнализируют о частых резких торможениях и поворотах, практиковавшихся прежним владельцем машины.

Дополнительными индикаторами агрессивной эксплуатации могут быть стуки в подвеске и рулевом управлении, которые становятся заметными при тест-драйве, а также плохое состояние тормозов, подытожил Стрельбицкий.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге механического транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб. == Литература == Доклад о глобальной дорожной безопасности // Всемирная Организация Здравоохранения, 2009, ISBN 978-92-4-4563847 (pdf)

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс. == Литература == Власов В. М., Жанказиев С. В., Круглов С. М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. — М.: Академия, 2007. — 480 с. — ISBN 978-5-7695-4564-1. Малкин В. С. Основы эксплуатации и ремонта автомобилей. — Ростов н/Д.: Феникс, 2007. — 431 с. — ISBN 978-5-222-12045-3.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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