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Как избежать дорогого ремонта двигателя: советы по замене масла

Советы от производителя: как часто менять масло в дизельном двигателе
2:11
Авто

Регулярная замена масла в автомобиле — ключевой фактор для поддержания его двигателя в оптимальном состоянии. Основным и наиболее надежным источником информации о частоте замены масла является инструкция по эксплуатации автомобиля, где производитель указывает рекомендуемые интервалы.

Советы от производителя: как часто менять масло в дизельном двигателе
Фото: sigaus. es by SIGAUS, CC BY-SA 4.0

Эти интервалы зависят от модели машины, типа двигателя и других технических характеристик. Обычно они составляют от 10 000 до 30 000 километров, но важно помнить, что эти рекомендации рассчитаны на стандартные условия эксплуатации.

Даже если ваш автомобиль используется нечасто и не достигает указанного пробега, необходимо следовать временным интервалам замены масла. Со временем масло утрачивает свои смазывающие свойства, особенно если автомобиль совершает короткие поездки, когда двигатель не успевает прогреться до рабочей температуры.

В двигателях, работающих на газу (LPG), температура сгорания выше, чем в бензиновых, поэтому масло рекомендуется менять каждые 5 000 километров. Дизельные двигатели с сажевыми фильтрами требуют замены масла каждые 7-10 тысяч километров. Важно также помнить о замене масла после регенерации фильтра твердых частиц, так как остатки топлива могут снизить его качество.

При эксплуатации новых автомобилей особое внимание следует уделить первому пробегу в 1000–2000 километров, избегая резких ускорений и высоких оборотов двигателя. Ранее было принято менять масло после первых 1000 километров из-за возможных загрязнений в процессе производства, но современные рекомендации производителя и стиль вождения играют ключевую роль в определении момента замены масла.

Замена масла — это сравнительно небольшие затраты, которые могут сэкономить вам большие деньги в будущем, предотвращая серьезные повреждения двигателя. Средняя стоимость этой услуги составляет около 1000 рублей, не включая стоимость самого масла.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания. == Литература == Моторные масла // Большая Советская энциклопедия (в 30 т.) / А. М. Прохоров (гл. ред.). — 3-е изд. — М.: Сов. энциклопедия, 1974. — Т. XVII. — С. 63–64. — 616 с. Ершов Б.В., Залетаев М.В., Ульянецкий А.М., Юрченко М.А. Техническое обслуживание автомобилей. — Киев: Вища школа, 1969. — 446 с.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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