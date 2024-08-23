Как не купить проблемный автомобиль: проверка VIN-номера и другие советы

Покупка автомобиля "с рук" — это процесс, требующий особого внимания и знаний, однако многие покупатели допускают ошибки, которые могут обернуться серьезными проблемами. Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов поделился своими наблюдениями на этот счет.
Одной из распространенных ошибок является чрезмерное доверие толщиномеру. Родионов пояснил, что на рынке существует множество кузовных сервисов, которые умеют красить автомобиль таким образом, что прибор не выявляет следов покраски. В результате покупатель может быть введен в заблуждение, полагая, что кузов автомобиля не подвергался ремонту.
Еще одной ошибкой является проверка автомобиля исключительно через онлайн-сервисы, без посещения автосервиса для детального осмотра технического состояния машины. Родионов подчеркивает, что такая проверка может быть недостаточной, и важно обязательно проводить диагностику автомобиля на месте.
Также специалист рекомендует проверить историю автомобиля через Федеральную нотариальную палату (ФНП), где содержатся сведения о залогах и ограничениях в ГАИ. Эта информация может уберечь покупателя от приобретения автомобиля с юридическими проблемами.
Кроме того, Родионов обращает внимание на необходимость сверки VIN-номера автомобиля. Недобросовестные продавцы могут указать в объявлении один номер, а на самом деле автомобиль имеет другой. При проверке онлайн-сервисами всё может выглядеть благополучно, но если не сверить VIN-номер при осмотре, можно столкнуться с неприятными сюрпризами.
Наконец, специалист отмечает, что покупатели часто придираются к мелочам, таким как потертости на руле, упуская из виду более серьезные проблемы с автомобилем. Эта излишняя скрупулезность может отвлечь от главного — оценки реального состояния машины.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс. == Литература == Власов В. М., Жанказиев С. В., Круглов С. М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. — М.: Академия, 2007. — 480 с. — ISBN 978-5-7695-4564-1. Малкин В. С. Основы эксплуатации и ремонта автомобилей. — Ростов н/Д.: Феникс, 2007. — 431 с. — ISBN 978-5-
Финляндия незаконно конфисковала поезда Allegro, курсировавшие между Санкт-Петербургом и Хельсинки, что привело к убыткам на сумму 552 миллиона рублей.