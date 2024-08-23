Как не купить проблемный автомобиль: проверка VIN-номера и другие советы

Как правильно проверять автомобиль перед покупкой - советы эксперта

2:06 Your browser does not support the audio element. Авто

Покупка автомобиля "с рук" — это процесс, требующий особого внимания и знаний, однако многие покупатели допускают ошибки, которые могут обернуться серьезными проблемами. Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов поделился своими наблюдениями на этот счет.

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Одной из распространенных ошибок является чрезмерное доверие толщиномеру. Родионов пояснил, что на рынке существует множество кузовных сервисов, которые умеют красить автомобиль таким образом, что прибор не выявляет следов покраски. В результате покупатель может быть введен в заблуждение, полагая, что кузов автомобиля не подвергался ремонту.

Еще одной ошибкой является проверка автомобиля исключительно через онлайн-сервисы, без посещения автосервиса для детального осмотра технического состояния машины. Родионов подчеркивает, что такая проверка может быть недостаточной, и важно обязательно проводить диагностику автомобиля на месте.

Также специалист рекомендует проверить историю автомобиля через Федеральную нотариальную палату (ФНП), где содержатся сведения о залогах и ограничениях в ГАИ. Эта информация может уберечь покупателя от приобретения автомобиля с юридическими проблемами.

Кроме того, Родионов обращает внимание на необходимость сверки VIN-номера автомобиля. Недобросовестные продавцы могут указать в объявлении один номер, а на самом деле автомобиль имеет другой. При проверке онлайн-сервисами всё может выглядеть благополучно, но если не сверить VIN-номер при осмотре, можно столкнуться с неприятными сюрпризами.

Наконец, специалист отмечает, что покупатели часто придираются к мелочам, таким как потертости на руле, упуская из виду более серьезные проблемы с автомобилем. Эта излишняя скрупулезность может отвлечь от главного — оценки реального состояния машины.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс. == Литература == Власов В. М., Жанказиев С. В., Круглов С. М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. — М.: Академия, 2007. — 480 с. — ISBN 978-5-7695-4564-1. Малкин В. С. Основы эксплуатации и ремонта автомобилей. — Ростов н/Д.: Феникс, 2007. — 431 с. — ISBN 978-5-