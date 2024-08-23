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Подводные камни покупки китайских автомобилей: как проверить кузов и подвеску

Автоэксперт объясняет, как выбирать китайские автомобили на вторичном рынке
1:32
Авто

Рынок подержанных автомобилей становится всё более насыщенным, и китайские машины всё чаще попадают в поле зрения российских покупателей. Привлекают их доступная стоимость, современный дизайн и широкий набор опций. Однако перед приобретением такого автомобиля важно тщательно изучить все аспекты, чтобы избежать потенциальных проблем в будущем.

Автоэксперт объясняет, как выбирать китайские автомобили на вторичном рынке
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Начать осмотр следует с кузова. Многие китайские автомобили, ввиду отсутствия адаптации к российским климатическим условиям, подвержены коррозии. Внимательно исследуйте пороги, колесные арки, днище и края дверей — именно в этих местах чаще всего появляется ржавчина. Если обнаружены следы коррозии, это может стать основанием для значительного снижения цены.

Далее перейдите к осмотру днища автомобиля и проверке подвески. Обратите внимание на амортизаторы, пружины, сайлент-блоки, шаровые опоры и рулевые тяги. Проверьте, нет ли люфтов, посторонних звуков во время движения или деформаций деталей. Состояние тормозных колодок, дисков и суппортов также требует пристального внимания.

Особое внимание стоит уделить двигателю. Проверьте уровень масла и антифриза, чтобы исключить возможные проблемы в дальнейшем.

Если автомобиль оснащен вариатором или роботизированной коробкой передач, важно провести их диагностику у специалиста перед покупкой.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс. == Литература == Афанасьев Л. Л. Автомобильные перевозки. — М.: Транспорт, 1965. — 351 с. Власов В. М., Жанказиев С. В., Круглов С. М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. — М.: Академия, 2007. — 480 с. — ISBN 978-5-7695-4564-1. Малкин В. С. Основы эксплуатации и ремонта автомобилей. — Ростов н/Д.: Феникс, 2007. — 431 с. — ISBN 978-5-222-12045-3.

Коро́бка переда́ч (также коробка) — механизм, применяемый в основном в автомобилях, для изменения передаточного отношения. Элемент трансмиссии колёсных и гусеничных транспортных средств, предназначенный для расширения диапазона частоты вращения и крутящего момента применяемого двигателя, возможности реверсивного движения, длительного отсоединения работающего двигателя от трансмиссии. == Литература == Львовский К. Я., Черпак Ф. А., Серебряков И. Н., Щельцын Н. А. Трансмиссии тракторов. — Москва: Машиностроение, 1976. — 280 с. Дьяков И. Ф., Кузнецов В. А., Тарханов В. И. Ступенчатые и планетарные коробки передач механических трансмиссий. — Москва: Типография УлГТУ, 2003. — 120 с.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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