Таксисты выбирают Geely и Haval: как китайцы покоряют российский рынок

Автоэксперты рассказали, почему китайские авто захватили рынок такси

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Китайские автопроизводители стремительно захватывают российский автомобильный рынок, вытесняя традиционные бренды и становясь всё более популярными среди таксистов. Там, где раньше доминировали такие модели, как Volkswagen Polo, Kia Rio, Toyota Camry и Kia K5, теперь всё чаще можно увидеть кроссоверы от китайских компаний Geely, GAC, Chery и Haval.

Фото: flickr.com by Elena Yastrebova, PDM

Эксперт портала njcar.ru рассказал, почему российские таксисты начали отдавать предпочтение китайским автомобилям, несмотря на существование параллельного импорта, который позволяет ввозить машины от мировых брендов, таких как Hyundai, Toyota и Kia. Оказывается, китайские автомобили обладают целым рядом преимуществ, которые делают их более привлекательными в текущих условиях российского рынка.

Ранее китайские автомобили казались сомнительной альтернативой для российских водителей. Их воспринимали как нечто далёкое и не вполне достойное внимания на фоне проверенных временем брендов, таких как Toyota и Hyundai. Но всё изменилось с прекращением официальных поставок автомобилей из Европы, Японии и Кореи. Китайские производители быстро заполнили образовавшуюся нишу, предложив качественные машины с доступными запчастями и стабильными условиями обслуживания.

Китайские автомобили уже заняли своё место не только в личных гаражах россиян, но и в корпоративных автопарках, включая такие важные структуры, как ГАИ и полиция, а также в крупных таксопарках Москвы и других городов. В отличие от параллельного импорта, китайские автомобили предлагают надёжные гарантии и простоту обслуживания, что делает их предпочтительными для тех, кто ценит стабильность и предсказуемость в работе.

Таксисты, которые ежедневно проезжают сотни километров, особенно чувствительны к вопросам надёжности и стоимости эксплуатации автомобилей. Параллельный импорт, обеспечивающий лишь 8% новых автомобилей на рынке, не способен удовлетворить потребности таксопарков, где критически важны доступные запчасти и регулярное техническое обслуживание. Китайские производители, напротив, предлагают полный комплекс услуг и выгодные условия, что делает их оптимальным выбором в условиях текущего дефицита.

Однако, несмотря на успехи китайских автомобилей, не все модели оправдывают ожидания таксистов. Некоторые из них не обладают должной надёжностью, что приводит к отказу от менее успешных марок. В итоге, китайские автомобили уверенно занимают свою нишу на российском рынке, но каждый выбор делается с учётом множества факторов, где главным критерием остаётся экономическая целесообразность.

Уточнения

Маршрутное такси (в просторечии «маршрутка» и др.) — автобусы и микроавтобусы (иногда микровэны и даже легковые автомобили), осуществляющие перевозку пассажиров и багажа по установленным маршрутам и не полностью интегрированные в регулярную систему общественного транспорта.

Geely Automobile Holdings Limited (Кит. 吉利 — Цзили) — одна из крупнейших китайских автомобилестроительных компаний, базирующаяся в Гонконге. Официально зарегистрирована на Каймановых островах.

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс. == Литература == Власов В. М., Жанказиев С. В., Круглов С. М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. — М.: Академия, 2007. — 480 с. — ISBN 978-5-7695-4564-1. Малкин В. С. Основы эксплуатации и ремонта автомобилей. — Ростов н/Д.: Феникс, 2007. — 431 с. — ISBN 978-5-222-12045-3.