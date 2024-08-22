Таксисты выбирают Geely и Haval: как китайцы покоряют российский рынок

Китайские автопроизводители стремительно захватывают российский автомобильный рынок, вытесняя традиционные бренды и становясь всё более популярными среди таксистов. Там, где раньше доминировали такие модели, как Volkswagen Polo, Kia Rio, Toyota Camry и Kia K5, теперь всё чаще можно увидеть кроссоверы от китайских компаний Geely, GAC, Chery и Haval.
Эксперт портала njcar.ru рассказал, почему российские таксисты начали отдавать предпочтение китайским автомобилям, несмотря на существование параллельного импорта, который позволяет ввозить машины от мировых брендов, таких как Hyundai, Toyota и Kia. Оказывается, китайские автомобили обладают целым рядом преимуществ, которые делают их более привлекательными в текущих условиях российского рынка.
Ранее китайские автомобили казались сомнительной альтернативой для российских водителей. Их воспринимали как нечто далёкое и не вполне достойное внимания на фоне проверенных временем брендов, таких как Toyota и Hyundai. Но всё изменилось с прекращением официальных поставок автомобилей из Европы, Японии и Кореи. Китайские производители быстро заполнили образовавшуюся нишу, предложив качественные машины с доступными запчастями и стабильными условиями обслуживания.
Китайские автомобили уже заняли своё место не только в личных гаражах россиян, но и в корпоративных автопарках, включая такие важные структуры, как ГАИ и полиция, а также в крупных таксопарках Москвы и других городов. В отличие от параллельного импорта, китайские автомобили предлагают надёжные гарантии и простоту обслуживания, что делает их предпочтительными для тех, кто ценит стабильность и предсказуемость в работе.
Таксисты, которые ежедневно проезжают сотни километров, особенно чувствительны к вопросам надёжности и стоимости эксплуатации автомобилей. Параллельный импорт, обеспечивающий лишь 8% новых автомобилей на рынке, не способен удовлетворить потребности таксопарков, где критически важны доступные запчасти и регулярное техническое обслуживание. Китайские производители, напротив, предлагают полный комплекс услуг и выгодные условия, что делает их оптимальным выбором в условиях текущего дефицита.
Однако, несмотря на успехи китайских автомобилей, не все модели оправдывают ожидания таксистов. Некоторые из них не обладают должной надёжностью, что приводит к отказу от менее успешных марок. В итоге, китайские автомобили уверенно занимают свою нишу на российском рынке, но каждый выбор делается с учётом множества факторов, где главным критерием остаётся экономическая целесообразность.
Маршрутное такси (в просторечии «маршрутка» и др.) — автобусы и микроавтобусы (иногда микровэны и даже легковые автомобили), осуществляющие перевозку пассажиров и багажа по установленным маршрутам и не полностью интегрированные в регулярную систему общественного транспорта.
Geely Automobile Holdings Limited (Кит. 吉利 — Цзили) — одна из крупнейших китайских автомобилестроительных компаний, базирующаяся в Гонконге. Официально зарегистрирована на Каймановых островах.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс. == Литература == Власов В. М., Жанказиев С. В., Круглов С. М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. — М.: Академия, 2007. — 480 с. — ISBN 978-5-7695-4564-1. Малкин В. С. Основы эксплуатации и ремонта автомобилей. — Ростов н/Д.: Феникс, 2007. — 431 с. — ISBN 978-5-222-12045-3.
Финская компания UPM, один из крупнейших мировых игроков в целлюлозно-бумажной промышленности, снова отправляет своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска.