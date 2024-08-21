Пьяный за рулём, но на парковке: Верховный суд вынес важное решение

Что грозит нетрезвым водителям на парковке

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Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения — это серьёзное правонарушение, которое может привести к значительным штрафам, лишению водительских прав и даже уголовной ответственности. Но что делать, если водитель просто сидел в машине на парковке, отдыхая с друзьями и не планируя куда-либо ехать? Портал njcar.ru обратился к представителю ГАИ для прояснения возможных последствий для нетрезвого водителя, который оказался за рулём, но не в движении.

Фото: golyanovo.mos.ru by Управа района Гольяново города Москвы, CC BY 3.0

Недавние разъяснения Верховного суда РФ внесли важные изменения в трактовку законодательства. Согласно им, нахождение в состоянии алкогольного опьянения в припаркованном автомобиле или рядом с ним не является уголовным правонарушением. Это нововведение имеет значительное значение для водителей, так как теперь стало ясно, что ключевым фактором является факт движения автомобиля.

Например, недавно Верховный суд отменил наказание водителю из Москвы, которого оштрафовали и лишили прав за пьянство за рулём. В ходе разбирательства выяснилось, что водитель не управлял автомобилем в момент проверки, а просто находился рядом с ним на парковке, общаясь с друзьями. Этот случай стал примером того, как важно правильное толкование понятий.

Верховный Суд уточнил, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения охватывает только те случаи, когда автомобиль находится в движении. Это означает, что употребление алкоголя в припаркованной машине теперь не подпадает под категорию правонарушений, что является важным юридическим прецедентом.

Уточнения

Алкого́льное опьяне́ние (алкого́льная интоксика́ция) — разновидность состояния опьянения, вызываемого психоактивным действием напитков, в составе которых содержится этиловый спирт. Алкогольное опьянение вызывает изменения в психологических, физиологических и поведенческих функциях человека. == Литература == Балякин В. А. Токсикология и экспертиза алкогольного опьянения. — М., 1962. Спасенников Б. А., Спасенников С. Б. Состояние опьянения и его уголовно-правовое значение. — М., 2011.

Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации. == Литература == Аришина Ю. В., Цыпкин А. Е. Краткая история подмосковной автоинспекции // Безопасность дорожного движения. — 2021. — № 2. — С. 3—8.

Пра́вила доро́жного движе́ния (ПДД) — свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и так далее), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам, для обеспечения безопасности дорожного движения.