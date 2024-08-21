Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Режиссёр Тодд Филлипс не планирует снимать третью часть "Джокера"
The Economic Times: Индия планирует разработать вакцину от оспы обезьян до 2025 года
Как бороться с морщинами вокруг глаз?
Продлеваем сезон георгинов: 3 ключевых фактора для обильного и длительного цветения
В Климовском районе пресечена попытка проникновения в РФ украинских диверсантов
Rebellion выпустит игру Atomfall в марте 2025 года
Автоэксперт Сажин: если такси не войдут в правовое поле, их ждёт участь маршруток
Как сделать лапшу быстрого приготовления вкуснее
Учёные доказали, что регулярное употребление горячего чая опасно для здоровья

Пьяный за рулём, но на парковке: Верховный суд вынес важное решение

Что грозит нетрезвым водителям на парковке
1:44
Авто

Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения — это серьёзное правонарушение, которое может привести к значительным штрафам, лишению водительских прав и даже уголовной ответственности. Но что делать, если водитель просто сидел в машине на парковке, отдыхая с друзьями и не планируя куда-либо ехать? Портал njcar.ru обратился к представителю ГАИ для прояснения возможных последствий для нетрезвого водителя, который оказался за рулём, но не в движении.

Что грозит нетрезвым водителям на парковке
Фото: golyanovo.mos.ru by Управа района Гольяново города Москвы, CC BY 3.0

Недавние разъяснения Верховного суда РФ внесли важные изменения в трактовку законодательства. Согласно им, нахождение в состоянии алкогольного опьянения в припаркованном автомобиле или рядом с ним не является уголовным правонарушением. Это нововведение имеет значительное значение для водителей, так как теперь стало ясно, что ключевым фактором является факт движения автомобиля.

Например, недавно Верховный суд отменил наказание водителю из Москвы, которого оштрафовали и лишили прав за пьянство за рулём. В ходе разбирательства выяснилось, что водитель не управлял автомобилем в момент проверки, а просто находился рядом с ним на парковке, общаясь с друзьями. Этот случай стал примером того, как важно правильное толкование понятий.

Верховный Суд уточнил, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения охватывает только те случаи, когда автомобиль находится в движении. Это означает, что употребление алкоголя в припаркованной машине теперь не подпадает под категорию правонарушений, что является важным юридическим прецедентом.

Уточнения

Алкого́льное опьяне́ние (алкого́льная интоксика́ция) — разновидность состояния опьянения, вызываемого психоактивным действием напитков, в составе которых содержится этиловый спирт. Алкогольное опьянение вызывает изменения в психологических, физиологических и поведенческих функциях человека. == Литература == Балякин В. А. Токсикология и экспертиза алкогольного опьянения. — М., 1962. Спасенников Б. А., Спасенников С. Б. Состояние опьянения и его уголовно-правовое значение. — М., 2011.

Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации. == Литература == Аришина Ю. В., Цыпкин А. Е. Краткая история подмосковной автоинспекции // Безопасность дорожного движения. — 2021. — № 2. — С. 3—8.

Пра́вила доро́жного движе́ния (ПДД) — свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и так далее), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам, для обеспечения безопасности дорожного движения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Кабачки в кляре с сыром: эта закуска станет любимым блюдом из кабачков в вашей семье

Кабачки в сырном кляре — это вкусное и лёгкое блюдо, которое можно приготовить за короткое время.

Кабачки в сырном кляре: кабачки получаются сочными внутри и хрустящими снаружи
Баклажаны по-армянски: великолепно сочетаются с шашлыками и любыми другими блюдами
Баклажаны по-армянски: несложная в приготовлении закуска, в которую вы влюбитесь
Сохраняет и тепло, и прохладу: назван лучший материал для строительства домов
Algerie Focus: Россия увела у Франции важного покупателя зерна
Россия покончит с Зеленским, как с Басаевым, мирные переговоры с Украиной отменены, а не отложены Любовь Степушова Киев скоро потеряет не только Покровск, но и полностью Донецкую область Дмитрий Плотников ATM: мемы могут обрушить экономику и политическую систему США Олег Володин
Польская компания Orlen планирует полностью перейти на нероссийское сырье
Неожиданный штраф за дефлекторы: узнайте, как избежать неприятностей
Вкус гарнира из детства: готовим тушёную капусту "как в детском садике"
Вкус гарнира из детства: готовим тушёную капусту "как в детском садике"
Последние материалы
В Климовском районе пресечена попытка проникновения в РФ украинских диверсантов
Rebellion выпустит игру Atomfall в марте 2025 года
Автоэксперт Сажин: если такси не войдут в правовое поле, их ждёт участь маршруток
Как сделать лапшу быстрого приготовления вкуснее
Учёные доказали, что регулярное употребление горячего чая опасно для здоровья
На съёмочной площадке нового "Ворона" исключили применение огнестрельного оружия
Что грозит нетрезвым водителям на парковке
Евросоюз вводит ограничения на импорт украинского мёда
Медовый массаж лица: польза для кожи и правильная техника
Анджей Дуда хочет статью главой МОК
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.