Важность крышки расширительного бачка: мелочь, которая спасает двигатель

Эксперт автосервиса объяснил, почему нужно проверять крышку расширительного бачка

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Многие автолюбители зачастую пренебрегают проверкой крышки расширительного бачка системы охлаждения, не осознавая её важности. Однако, эта, казалось бы, незначительная деталь может стать причиной серьёзных неисправностей, способных привести к дорогостоящим повреждениям двигателя. Владелец автосервиса, в интервью порталу njcar.ru, подчеркнул, что игнорирование состояния крышки может вызвать критические проблемы.

Фото: freepik.com by standret, PDM

Крышка расширительного бачка — это не просто пластмассовая или металлическая заглушка. Она играет ключевую роль в системе охлаждения автомобиля, управляя двумя важными клапанами, которые обеспечивают стабильную работу двигателя. Первый из них, предохранительный клапан, активируется при запуске двигателя, помогая мотору прогреться до оптимальной температуры.

Второй клапан, впускной, регулирует приток воздуха, компенсируя снижение объема антифриза при охлаждении двигателя.

Если один из клапанов выходит из строя, это может привести к утечке антифриза, возникновению воздушных пробок и, как следствие, к перегреву двигателя, что грозит повреждением ДВС и прогоранием прокладки головки блока цилиндров.

Для выявления проблем с крышкой, необходимо дождаться, пока двигатель остынет, и проверить патрубки под капотом. Если они сжаты, это может свидетельствовать о неисправности впускного клапана, и в таком случае крышку лучше заменить. Проверка предохранительного клапана требует запустить двигатель, прогреть его и аккуратно приоткрыть крышку расширительного бачка.

Если слышно шипение, клапан работает правильно, но при отсутствии шипения крышку также стоит заменить, чтобы избежать перегрева двигателя.