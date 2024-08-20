В 2024 году в России вступили в силу изменения в правилах сдачи экзаменов на получение водительских прав. Одним из ключевых нововведений стало упрощение процесса подачи медицинских справок. Теперь водителям не нужно предоставлять бумажные медицинские справки — информация о состоянии здоровья автоматически извлекается из электронных баз данных, благодаря интеграции информационных ресурсов МВД и Минздрава России.
Это изменение направлено на ускорение и упрощение процесса получения водительских удостоверений.
Кроме того, нововведения коснулись обмена иностранных водительских прав на российские. Водителям категорий С, С1, D, D1 и E теперь необходимо пройти профессиональное обучение в автошколе и сдать повторный экзамен в ГАИ для обмена прав.
Владельцы иностранных прав на мотоциклы и легковые автомобили освобождены от прохождения практического экзамена, однако они должны собрать полный пакет документов, пройти медицинскую комиссию и сдать теоретический экзамен.
Также в правилах появился новый перечень оснований для отказа в допуске к экзамену или обмену прав, включая истечение срока действия паспорта или медицинского заключения.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch об уничтожении Россией поставленного Британией Украине танка Challenger 2 под Курском.