В GM ожидается сокращение программистов

General Motors Co. сокращает более 1000 инженеров-программистов (в основном в США), сообщает Bloomberg.
"Строя будущее GM, мы должны упрощать ради скорости и совершенства, делать смелый выбор и расставлять приоритеты в инвестициях, которые окажут наибольшее влияние”, — говорится в заявлении компании.
Компания уже несколько лет нанимает специалистов по разработке программного обеспечения в рамках продвижения электромобилей, самоуправляемых автомобилей и услуг, связанных с программным обеспечением.
Автопроизводитель надеется, что новые услуги, такие как подключение клиентов к зарядным станциям, цифровой контент и другие неавтомобильные направления бизнеса, однажды принесут миллиарды долларов годового дохода.
General Motors ([ˈdʒɛnərəl ˈməʊtəz], сокращённо GM; рус. «Дже́нерал мо́торс») — крупнейшая американская автомобильная корпорация, до 2008 года на протяжении 77 лет была крупнейшим производителем автомобилей в мире. По результатам 2014 года концерн занимал третье место в мире (после Toyota и Volkswagen) по количеству проданных автомобилей (9,92 миллиона штук). Производство налажено в 29 странах, продажа — в 192 странах. Штаб-квартира компании расположена в Детройте.
Программи́ст — специалист, занимающийся программированием, то есть созданием компьютерных программ. В 2016 году профессия программист входила в ТОП-50 самых востребованных профессий по версии Минтруда РФ.
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