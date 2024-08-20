В GM ожидается сокращение программистов

GM сократит более 1000 инженеров-программистов

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General Motors Co. сокращает более 1000 инженеров-программистов (в основном в США), сообщает Bloomberg.

Фото: commons.wikimedia.org by Almonroth, CC BY-SA 3.0

"Строя будущее GM, мы должны упрощать ради скорости и совершенства, делать смелый выбор и расставлять приоритеты в инвестициях, которые окажут наибольшее влияние”, — говорится в заявлении компании.

Компания уже несколько лет нанимает специалистов по разработке программного обеспечения в рамках продвижения электромобилей, самоуправляемых автомобилей и услуг, связанных с программным обеспечением.

Автопроизводитель надеется, что новые услуги, такие как подключение клиентов к зарядным станциям, цифровой контент и другие неавтомобильные направления бизнеса, однажды принесут миллиарды долларов годового дохода.

Уточнения

General Motors ([ˈdʒɛnərəl ˈməʊtəz], сокращённо GM; рус. «Дже́нерал мо́торс») — крупнейшая американская автомобильная корпорация, до 2008 года на протяжении 77 лет была крупнейшим производителем автомобилей в мире. По результатам 2014 года концерн занимал третье место в мире (после Toyota и Volkswagen) по количеству проданных автомобилей (9,92 миллиона штук). Производство налажено в 29 странах, продажа — в 192 странах. Штаб-квартира компании расположена в Детройте.

Программи́ст — специалист, занимающийся программированием, то есть созданием компьютерных программ. В 2016 году профессия программист входила в ТОП-50 самых востребованных профессий по версии Минтруда РФ.