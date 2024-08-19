Стёкла и кузов будут сиять как новые: это копеечное средство очистит автомобиль лучше дорогой "химии"

Пять способов примнения нашатырного спирта для чистки автомобиля

4:38 Your browser does not support the audio element. Авто

Несмотря на обилие разнообразной автомобильной "химии", нашатырный спирт, или гидроксид аммония, остаётся средством для уборки машины номер один. Копеечный бутылёк способен справиться с различными загрязнениями - от лобового стекла до салона и кузова транспортного средства.

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Устранение неприятных запахов

В отличие от магазинных средств, нашатырный спирт не маскирует запах, а действительно его удаляет, причём безвозвратно. Для этого регулярно, примерно раз в месяц, распыляйте нашатырь, смешанный с водой в равных пропорциях, в салоне автомобиля. Также можно протирать стёкла раствором в соотношении 1 л воды на 1 мл гидроксида аммония. Не бойтесь едкого запаха: он улетучится через несколько мгновений.

Мойка стёкол

Нашатырный спирт прекрасно справляется с очисткой стёкол в авто, как снаружи, так и внутри.

Разведите средство в воде в пропорциях: 1 л воды на 1 мл нашатыря. Если налёт на стекле стойкий, то раствор можно сделать более концентрированным. Тщательно перемешайте смесь. Смочите в нём салфетку и протрите стёкла внутри автомобиля и снаружи, а потом насухо вытрите тряпкой из микрофибры.

После такой процедуры на стёклах не будет разводов, а также бликов от фар встречных автомобилей в тёмное время суток.

Удаление пятен с обивки и чехлов

Нашатырь поможет удалить следы от грязи и жирные пятна на креслах автомобиля. Для этого сделайте раствор в пропорции: 1 стакан тёплой воды + 2 ч. л. гидроксида аммония.

Если есть возможность, снимите чехол и замочите в это растворе. Если не получается, или в чистке нуждается обивка двери, нанесите средство на пятно посудной губкой, потрите и подождите полчаса. После этого промойте место загрязнения чистой водой.

Если пятно очень старое, в раствор воды и нашатыря добавьте 1 ст. л. моющего средства для посуды или хозяйственное мыло.

Мойка кузова

Для тех, кто предпочитает мыть свое транспортное средство самостоятельно, наверняка понравится весьма простой способ, суть которого заключается в применении нашатыря.

Приготовление раствора: на 5 л воды 30-50 мл гидроксида аммония.

Средство получается простым, но, несмотря на это оно отлично справится с поставленной задачей: удалить с лакокрасочного покрытия не только следы от пыли, но и от дорожных реагентов.

Процесс

Смочите полотенце в получившемся растворе и протрите им кузов авто. Если машина очень грязна и давно не мылась, тогда добавьте в раствор пару капель моющего средства для посуды.

После протирания авто не забудьте сполоснуть кузов. Чтобы придать блеск, в воду для споласкивания можно также добавить нашатырь. Таким образом, удастся сделать мелкие царапины незаметными и придать лоска.

РАСКОКСОВКА ПОРШНЕЙ ПРИ РЕМОНТЕ ДВС

Раскоксовка поршней представляет собой процедуру, целью которой является удаление нагара с деталей поршневой группы. Иначе говоря, предстоит очистить элементы от продуктов сгорания топлива и масла.

Осуществить эту процедуру можно самостоятельно. При этом не обязательно, как показывает практика, использовать специальные средства. Вполне подойдет нашатырь, который поможет избавиться от кокса.

Для этого смешайте нашатырный спирт с водой. А затем, смочив ткань в получившемся растворе, протрите детали. Вы удивитесь, когда увидите результат! Нагар удастся удалить в считанные минуты.

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В процессе применения нашатырного спирта в автомобиле следует во внимание взять следующие моменты:

перед тем, как протирать авто аммиачным раствором, нужно надеть перчатки (в противном случае, вещество может вызвать аллергическую реакцию)

перед применением раствора для удаления пятна, сначала нужно протестировать раствор на незаметном участке обивки (если цвет не изменится ткани, то можно приступать к удалению загрязнений)

для чистки замшевых и кожаных сидений нашатырь не рекомендуется использовать

для приготовления раствора следует использовать теплую/холодную воду (в противном случае вещество быстро испарится)