Эксперт рассказал, что ожидает такси после введения новых требований к страхованию

Из-за нововведений в страховании 75 % водителей такси могут потерять работу

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С 1 сентября 75% российских таксистов лишатся работы из-за новых требований к страхованию и разрешению на деятельность, передает Общественная Служба Новостей.

Фото: dt.mos.ru by Департамент транспорта города Москвы, CC BY 4.0

На данный момент разрешение на работу в такси есть только у 25% водителей, они преимущественно из Москвы. Остальные водители рискуют лишиться возможности работать в такси из-за невыполнения новых требований.

Автоэксперт Владимир Сажин отметил, что на место легальных таксистов придут другие водители, выполняющие требования, или предприятия, страхующие гражданскую ответственность. Те, кто таксовал в серой зоне, могут превратиться в "бомбил", предлагающих довезти за низкую цену. Рынок такси может наводниться "бомбилами" из-за отсутствия контроля над ними. Сажин подчеркнул также, что нехватка сотрудников такси может привести к государственному регулированию и созданию особого государственного автопарка.

Решить проблему нехватки сотрудников такси можно, разрешив подрабатывать в такси сотрудникам МЧС и других ведомств, кроме МВД.