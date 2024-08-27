Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 тревожных сигналов, которые показывают, что ваша собака не любит вас
Вратарь "Динамо" Лунёв негативно высказался об участии медийных команд в Кубке России
Алгоритм успешной заправки автомобиля на автозаправочной станции
Туристка отсудила 1,2 миллиона рублей за ошибку бронирования номера отеля в Таиланде
Известные немецкие бренды терпят крах
Украинские СМИ сообщают о взрыве в Кривом Роге
Арбузно-овощной суп: освежающее сочетание арбузной мякоти с огурцами и помидорами
Диета на 800 калорий: как экстремальные ограничения могут повлиять на ваше здоровье?
Учёные обнаружили 1700 древних вирусов в леднике Гулия

Ощутили сонливость за рулем ночью? Вот единственный безопасный способ побороть усталость

Что делать, если вас клонит в сон за рулем в ночное время — чтобы не было беды
2:20
Авто

Усталость после длинного дня, монотонное движение по пустынному шоссе, темное время суток — все эти факторы могут привести к тому, что во время ночной поездки водителя начинает клонить в сон. И в этот момент крайне важно вовремя распознать признаки надвигающейся сонливости и незамедлительно принять меры.

Что делать, если вас клонит в сон за рулем в ночное время — чтобы не было беды
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Если вы почувствовали, что ваши глаза начинают слипаться, а мысли становятся вялыми и рассеянными, не игнорируйте эти симптомы. Продолжение движения в таком состоянии может привести к опасным последствиям — от съезда с дороги до страшной аварии. Поэтому вам необходимо безотлагательно предпринять действия, чтобы вернуть себя в тонус.

Единственно верное решение — остановиться в безопасном месте и хорошо отдохнуть. Найдите ближайший съезд, парковку или площадку отдыха и, не мешкая, съезжайте с трассы. Сон за рулем в ночное время чрезвычайно опасен и может стоить вам жизни, поэтому медлить нельзя.

Припарковавшись, постарайтесь максимально освежиться. Выйдите из машины, сделайте несколько глубоких вдохов свежего воздуха. Можно также ополоснуть лицо прохладной водой или сделать несколько простых физических упражнений. Главное — добудить свой организм, вывести его из состояния апатии.

Если нет возможности прогуляться или освежиться, прибегните к менее традиционным методам. Включите громкую, энергичную музыку, откройте окна салона или включите кондиционер на максимальную мощность. Также можно съесть легкую, но бодрящую закуску, например, шоколад или орехи.

В качестве крайней меры можно даже вздремнуть в машине на 20-30 минут. Этого обычно достаточно, чтобы почувствовать прилив сил и свежести. Однако не стоит спать дольше — иначе вы рискуете проснуться еще более вялым и разбитым.

Помните, что безопасность превыше всего. Если сон за рулём начинает одолевать, ни в коем случае не пытайтесь преодолеть этот участок пути во что бы то ни стало. Лучше остановиться, отдохнуть, и только потом продолжить поездку, когда вы будете чувствовать себя в полной мере отдохнувшим и сосредоточенным.

Уточнения

Гиперсомния (др.-греч. ύπέρ - «над, выше» + сон) — термин, обозначающий наличие чрезмерной дневной сонливости или избыточной продолжительности сна.

Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur — «истопник», ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
О нём не рассказывают тренеры: самое эффективное упражнение для рук

Ищете эффективное упражнение для рук? Именно это поможет вам достичь потрясающих результатов без лишних усилий!

Лучшее упражнение для рук в зале
Скручиваются листья смородины? Узнайте, как выявить и устранить причины
Смородина не радует: в чём кроется причина скручивания её листьев?
Овощное соте с баклажанами: вегетарианская закуска, которая становится вкуснее, когда постоит
Пирог с творогом и вишней: рассыпчатое песочное тесто, сладкие ягоды и нежная творожная начинка
ВСУ задумались об ударе по Крыму после Курского приграничья Дмитрий Плотников Демилитаризация ВСУ проводится, но Киев не оставляет попыток вооружаться Андрей Николаев Путин даст асимметричный ответ на вторжение в Курскую область Любовь Степушова
Как подготовить клубнику к зиме: лучшие подкормки августа
Эта мощная тренировка поможет нарастить мышечную массу: выполняйте её регулярно
Тайна плодородной почвы: народный метод на пять лет вперёд
Тайна плодородной почвы: народный метод на пять лет вперёд
Последние материалы
Вратарь "Динамо" Лунёв негативно высказался об участии медийных команд в Кубке России
Алгоритм успешной заправки автомобиля на автозаправочной станции
Туристка отсудила 1,2 миллиона рублей за ошибку бронирования номера отеля в Таиланде
Известные немецкие бренды терпят крах
Что делать, если вас клонит в сон за рулем в ночное время — чтобы не было беды
Украинские СМИ сообщают о взрыве в Кривом Роге
Арбузно-овощной суп: освежающее сочетание арбузной мякоти с огурцами и помидорами
Учёные обнаружили 1700 древних вирусов в леднике Гулия
Диета на 800 калорий: как экстремальные ограничения могут повлиять на ваше здоровье?
В августе аренда жилья в Тюмени подорожала на 10%, подсчитал "Циан"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.