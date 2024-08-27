Ощутили сонливость за рулем ночью? Вот единственный безопасный способ побороть усталость

Что делать, если вас клонит в сон за рулем в ночное время — чтобы не было беды

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Усталость после длинного дня, монотонное движение по пустынному шоссе, темное время суток — все эти факторы могут привести к тому, что во время ночной поездки водителя начинает клонить в сон. И в этот момент крайне важно вовремя распознать признаки надвигающейся сонливости и незамедлительно принять меры.

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Если вы почувствовали, что ваши глаза начинают слипаться, а мысли становятся вялыми и рассеянными, не игнорируйте эти симптомы. Продолжение движения в таком состоянии может привести к опасным последствиям — от съезда с дороги до страшной аварии. Поэтому вам необходимо безотлагательно предпринять действия, чтобы вернуть себя в тонус.

Единственно верное решение — остановиться в безопасном месте и хорошо отдохнуть. Найдите ближайший съезд, парковку или площадку отдыха и, не мешкая, съезжайте с трассы. Сон за рулем в ночное время чрезвычайно опасен и может стоить вам жизни, поэтому медлить нельзя.

Припарковавшись, постарайтесь максимально освежиться. Выйдите из машины, сделайте несколько глубоких вдохов свежего воздуха. Можно также ополоснуть лицо прохладной водой или сделать несколько простых физических упражнений. Главное — добудить свой организм, вывести его из состояния апатии.

Если нет возможности прогуляться или освежиться, прибегните к менее традиционным методам. Включите громкую, энергичную музыку, откройте окна салона или включите кондиционер на максимальную мощность. Также можно съесть легкую, но бодрящую закуску, например, шоколад или орехи.

В качестве крайней меры можно даже вздремнуть в машине на 20-30 минут. Этого обычно достаточно, чтобы почувствовать прилив сил и свежести. Однако не стоит спать дольше — иначе вы рискуете проснуться еще более вялым и разбитым.

Помните, что безопасность превыше всего. Если сон за рулём начинает одолевать, ни в коем случае не пытайтесь преодолеть этот участок пути во что бы то ни стало. Лучше остановиться, отдохнуть, и только потом продолжить поездку, когда вы будете чувствовать себя в полной мере отдохнувшим и сосредоточенным.

Уточнения

Гиперсомния (др.-греч. ύπέρ - «над, выше» + сон) — термин, обозначающий наличие чрезмерной дневной сонливости или избыточной продолжительности сна.

Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur — «истопник», ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).