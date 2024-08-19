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Как уберечь себя и свой автомобиль при вождении в жаркую погоду

Жара за рулем: 6 важных правил для безопасного вождения
2:40
Авто

Летняя жара — настоящее испытание не только для организма человека, но и для автомобиля. Длительные поездки в условиях высоких температур могут представлять серьезную опасность как для водителя, так и для пассажиров. Чтобы обезопасить себя и свой автомобиль, водителям важно знать несколько важных правил вождения в жару.

Жара за рулем: 6 важных правил для безопасного вождения
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Проверьте техническое состояние авто

Перед поездкой в жаркую погоду необходимо тщательно проверить состояние всех основных систем автомобиля. Особое внимание стоит уделить охлаждающей системе — убедитесь, что уровень охлаждающей жидкости достаточный, а радиатор и все шланги находятся в исправном состоянии. Также проверьте аккумулятор, ремни, воздушный фильтр и другие важные элементы.

Позаботьтесь о кондиционере

Исправно работающий кондиционер — одна из главных "спасательных" систем в жару. Перед выездом обязательно включите его и убедитесь, что он охлаждает салон должным образом. Если кондиционер неисправен, лучше отложить поездку до его ремонта, так как длительное нахождение в раскаленном салоне очень опасно для здоровья.

Двигайтесь в щадящем режиме

Во время жары старайтесь избегать резких ускорений, торможений и частых переключений передач. Двигайтесь плавно, без рывков, придерживаясь скоростного режима, рекомендованного для данных условий. Это позволит снизить нагрузку на двигатель и трансмиссию и предотвратить их перегрев.

Следите за показаниями приборов

Регулярно контролируйте показания приборной панели — температуру охлаждающей жидкости, давление масла и другие параметры. Если какой-либо из них выходит за пределы нормы, сразу же принимайте меры — остановитесь, дайте двигателю остыть, при необходимости долейте жидкости. Перегрев двигателя в жару особенно опасен и может привести к серьезным поломкам.

Делайте регулярные остановки

Во время длительных поездок в жару важно делать частые остановки для отдыха. Это даст возможность немного охладиться, перекусить, проверить состояние автомобиля. Кроме того, регулярные остановки снижают нагрузку на двигатель.

Берегите себя и пассажиров

Водитель также должен заботиться о своем состоянии и самочувствии пассажиров во время поездки в жару. Одевайтесь в легкую, свободную одежду, старайтесь меньше двигаться, регулярно пейте прохладные напитки. Будьте внимательны к первым признакам перегрева — головокружению, тошноте, слабости.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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