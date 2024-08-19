Самый безопасный и надёжный внедорожник теперь можно купить в России

В России теперь можно купить новый внедорожник Toyota Sequoia, который известен своей надежностью и долговечностью, сообщает Прайм.
Стоимость автомобиля начинается от 9,2 миллиона рублей во Владивостоке.
В других городах цена выше: в Ростове-на-Дону — 11 миллионов рублей, в Смоленске — 12,6 миллиона рублей, а в Москве — от 12,9 до 14,2 миллиона рублей.
Все продаваемые в России Toyota Sequoia оснащены гибридной силовой установкой мощностью 437 лошадиных сил.
Самая дорогая версия — TRD Pro — имеет специальную внедорожную подвеску, подогрев сидений, руля, зеркал и лобового стекла, цифровую приборную панель, беспроводную зарядку, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камеру кругового обзора, люк и третий ряд сидений.
Toyota Sequoia (с англ. — «Секвойя») — полноразмерный внедорожник, выпускаемый Toyota Motor Corporation. Дебютировал в 2000 году как модель 2001 года и по цене располагался между среднеразмерным 4Runner и Land Cruiser.
Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс.
Три шага к уничтожению клопов — так, чтобы они держались подальше от вашего дома.