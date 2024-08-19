Самый безопасный и надёжный внедорожник теперь можно купить в России

Новый внедорожник Toyota Sequoia появился в продаже в России

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В России теперь можно купить новый внедорожник Toyota Sequoia, который известен своей надежностью и долговечностью, сообщает Прайм.

Фото: Wikipedia by Blueck, CC BY-SA 4.0

Стоимость автомобиля начинается от 9,2 миллиона рублей во Владивостоке.

В других городах цена выше: в Ростове-на-Дону — 11 миллионов рублей, в Смоленске — 12,6 миллиона рублей, а в Москве — от 12,9 до 14,2 миллиона рублей.

Все продаваемые в России Toyota Sequoia оснащены гибридной силовой установкой мощностью 437 лошадиных сил.

Самая дорогая версия — TRD Pro — имеет специальную внедорожную подвеску, подогрев сидений, руля, зеркал и лобового стекла, цифровую приборную панель, беспроводную зарядку, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камеру кругового обзора, люк и третий ряд сидений.

Уточнения

Toyota Sequoia (с англ. — «Секвойя») — полноразмерный внедорожник, выпускаемый Toyota Motor Corporation. Дебютировал в 2000 году как модель 2001 года и по цене располагался между среднеразмерным 4Runner и Land Cruiser.

Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс.