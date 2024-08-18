Эксперт назвала сумму штрафа за забытое водительское удостоверение

Какой штраф полагается за забытые дома права

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Предложение о возможной отмене штрафа за забытые водительские права в России вызвало обсуждение в Госдуме, сообщает news.ru.

Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon, PDM

Теперь водители, имеющие документы в электронном виде на портале "Госуслуги Авто", могут быть освобождены от административной ответственности за отсутствие бумажной версии прав и СТС при себе. Также предполагается, что автомобиль не будет задерживаться, если у водителя все необходимые документы есть в электронном виде.

Однако на данный момент за подобное нарушение на водителей наложат штраф в размере 500 рублей после проверки данных в базе и убеждения в наличии необходимых документов. Такое же наказание предусмотрено в случае отсутствия при себе бумажных документов на автомобиль или полиса ОСАГО.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.

Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий .