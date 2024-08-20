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Неожиданный штраф за дефлекторы: узнайте, как избежать неприятностей

В ГАИ предупредили о штрафах за установку дефлекторов на окнах автомобиля
1:44
Авто

Когда-то установка дефлекторов на окна автомобилей считалась удачным решением для защиты салона от пыли, грязи и дождя при открытых окнах. Однако теперь этот популярный аксессуар может обернуться неприятными последствиями. Как отметил инспектор ГАИ, установка дефлекторов может привести к штрафу или даже лишению водительских прав.

В ГАИ предупредили о штрафах за установку дефлекторов на окнах автомобиля
Фото: openverse by Bindydad123, CC BY-SA 4.0

Инспектор подчеркнул, что дефлекторы могут представлять опасность для пешеходов и других участников дорожного движения в случае аварии. Хотя эти устройства действительно могут быть полезными, их установка часто требует изменений в конструкции автомобиля. Многие водители, стремясь сэкономить, устанавливают дефлекторы самостоятельно, что нередко приводит к неправильной установке и последующим проблемам.

Например, дефлектор, установленный непосредственно на стекло, может оторваться на скорости и превратиться в опасный летящий объект. В других случаях дефлекторы могут создавать неудобства для пассажиров, затрудняя открытие и закрытие окон.

Кроме того, дефлекторы, не предусмотренные производителем автомобиля, могут значительно ухудшить его аэродинамические свойства. Этот, казалось бы, незначительный аксессуар может стать причиной штрафа в глазах сотрудников ГАИ.

Первое нарушение может обойтись в 500 рублей, но это только начало. Повторное нарушение может привести к штрафу до 5000 рублей, а также к лишению прав на срок от 1 до 3 месяцев. Более того, такие модификации могут повлиять на результаты техосмотра, создавая дополнительные сложности для водителя.

Уточнения

Дефлектор (от лат. deflecto — отклонять) — аэродинамическое устройство, устанавливаемое над вентиляционным каналом, дымоходом, в системе охлаждения поршневого авиамотора и др.

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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