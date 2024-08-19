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Ваши стекла постоянно запотевают: вот почему вы должны срочно проверить машину

Автомеханик объяснил, из-за каких неисправностей в автомобиле летом запотевают стекла
1:59
Авто

Запотевание стекол в автомобиле — проблема, с которой сталкиваются многие водители, и причин этому явлению множество. Некоторые из них могут быть связаны с неисправностями самого автомобиля. Владелец сетевого автосервиса в интервью порталу njcar. ru рассказал, какие именно проблемы могут вызвать это явление.

Автомеханик объяснил, из-за каких неисправностей в автомобиле летом запотевают стекла
Фото: flickr. com by wakanmuri, CC BY 2.0

В идеальных условиях, при исправной системе кондиционирования, запотевание стекол обычно устраняется в течение нескольких минут после запуска двигателя. Однако в старых автомобилях эта проблема может быть постоянной, даже при активном использовании системы обдува.

Одной из причин усиленного запотевания может стать наличие мокрой одежды в салоне автомобиля. Влажные вещи способствуют накоплению влаги на холодных стеклах. Включение кондиционера поможет осушить воздух в салоне и устранить влагу через дренажные каналы испарителя.

Еще одной причиной повышенной влажности в салоне может быть неудачный тюнинг автомобиля. В стремлении защитить авто от грязи и воды владельцы могут закрывать дренажные отверстия в кузове, что приводит к накоплению влаги внутри панелей автомобиля. Эта влага, в свою очередь, способствует запотеванию стекол.

Кроме того, запотевание может быть вызвано забитыми сливными каналами у основания лобового стекла. Эти каналы, содержащие дефлекторы, предназначены для всасывания воздуха в систему климат-контроля. Засоренные мусором, они могут привести к накоплению воды, которая, попадая в систему обогрева и кондиционирования, вызывает повышенную влажность и запотевание.

Также, к причинам запотевания стекол можно отнести проблемы с вентиляцией, вызванные неисправным клапаном давления, и поврежденный радиатор печки, который также способствует возникновению этой проблемы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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