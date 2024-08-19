Хотите, чтобы ваш аккумулятор служил дольше? Узнайте, в чём подвох новых моделей

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Автоэксперт объяснил, почему родные аккумуляторы работают дольше, чем батареи из магазина

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Сегодня многие водители замечают, что аккумуляторы, купленные в магазинах, теряют заряд быстрее, чем те, которые устанавливаются на заводе при сборке автомобиля. Эксперт с портала njcar.ru объяснил причины этого явления.

Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Интересно, что владельцы недорогих автомобилей оказываются в более выгодном положении по сравнению с обладателями премиум-класса. В роскошных авто больше энергозатратных устройств, что сокращает срок службы аккумуляторов. Тем не менее, общая тенденция сохраняется: заводские аккумуляторы (свинцово-кислотные) служат около четырех-пяти лет, тогда как купленные в розничной сети новые батареи часто не доживают и до двух-трех лет.

Производители автомобилей и аккумуляторов работают в рамках строго регламентированных контрактов. Если возникают проблемы с качеством продукции, автозаводы имеют право разорвать договор с поставщиками, чьи товары не соответствуют стандартам.

Инженерные лаборатории автопроизводителей проводят предварительное тестирование аккумуляторов, на основе которого формируются жесткие стандарты для комплектующих, перед тем как они попадают на сборочную линию.

В отличие от строгих требований автопроизводителей, оптовые и розничные сети часто используют менее жесткие критерии проверки. Процесс транспортировки и хранения также играет важную роль: несоблюдение технологических норм может привести к ускоренной потере заряда аккумуляторов.

Средний срок службы автомобиля давно определён: в Европе он составляет от 5 до 8 лет, и именно это является ориентиром для производителей запчастей. Производство аккумуляторов с 10-летним сроком службы экономически невыгодно, так как они будут стоить слишком дорого. Более ограниченный ресурс снижает производственные затраты, что позволяет поддерживать цены на приемлемом уровне.

Для тех, кто ищет аккумулятор с длительным сроком службы, стоит обратить внимание на технологии EFB и AGM. EFB-аккумуляторы служат от 4 до 5 лет, тогда как AGM-батареи могут прослужить от 6 до 8 лет, но следует учесть, что такие батареи стоят недёшево.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Для заряда аккумулятора электрический ток про­пус­ка­ется в на­прав­ле­нии, об­рат­ном на­прав­ле­нию то­ка при раз­ря­де. == Литература == Войнаровский П. Д. Электрические аккумуляторы // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. Аккумуляторы // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.