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Штрафы, лишение прав и опасности на дороге: почему водители массово демонтируют дефлекторы

Инспектор объяснил, почему запрещена установка дефлекторов на автомобили
1:36
Авто

Ранее автомобилисты часто устанавливали дефлекторы на окна своих автомобилей, чтобы защитить салон от грязи, дождя и пыли при опущенных стеклах. Однако сегодня многие водители стремятся избавиться от этих аксессуаров, и вот почему. Представитель ГАИ объяснил, что установка дефлекторов может привести к различным проблемам, особенно если сотрудники полиции обнаружат их при проверке.

Инспектор объяснил, почему запрещена установка дефлекторов на автомобили
Фото: openverse by Bindydad123, CC BY-SA 4.0

Несмотря на очевидные плюсы, монтаж дефлекторов требует дополнительных усилий и может быть выполнен двумя способами: приклеиванием к рамке двери или установкой под уплотнительные резинки. В первом случае существует риск, что дефлекторы отклеятся во время движения, что может привести к опасным ситуациям. Во втором — могут возникнуть сложности с открыванием и закрыванием окон.

Кроме того, автомобили не были изначально спроектированы для установки подобных элементов, что может негативно сказаться на аэродинамике и эксплуатационных характеристиках транспортного средства. Законодательство рассматривает такие изменения как нарушение конструкции автомобиля, за что водителю грозит штраф в 500 рублей и предписание пройти внеочередной техосмотр. В случае повторного обнаружения дефлекторов и отсутствия техосмотра, водитель может лишиться прав на срок от одного до трех месяцев.

Именно поэтому многие водители предпочитают демонтировать дефлекторы, чтобы избежать штрафов и уменьшить шум в салоне, который они создают.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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