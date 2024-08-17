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Как на автомобиле встретить осень

Эксперт рассказал, как подготовить автомобиль к осенним поездкам
0:59
Авто

Руководитель образовательной траектории в цифровой автошколе «Баранка» Дмитрий Сапцов дал рекомендации по подготовке автомобиля к осеннему сезону, сообщает "Газета.ру".

Эксперт рассказал, как подготовить автомобиль к осенним поездкам
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По его словам, начать стоит с проверки шин. Если они сильно изношены, имеют видимые повреждения или им больше трёх лет, их лучше заменить. Осенью на дорогах сыро и грязно, а изношенная резина увеличивает тормозной путь на сложном покрытии. Ещё одна причина для замены резины — более низкие цены осенью.

Также перед наступлением сезона рекомендуется сменить или почистить салонный фильтр.

Кроме того, Сапцов советует обработать стёкла средством «антидождь», чтобы они меньше пачкались.

Не менее важно проверить дворники.

В заключение Сапцов напомнил о необходимости помыть машину вместе с днищем и осмотреть его на предмет сколов и царапин.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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