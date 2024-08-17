Как включённый кондиционер влияет на запас хода электромобиля: эксперимент с Tesla Model Y

Работа кондиционера в электромобиле почти не влияет на запас хода

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Многие водители не пользуются кондиционером в электромобиле, опасаясь, что он может значительно сократить время пробега. Немецкий автоклуб ADAC провел исследование, используя Tesla Model Y, которое показало, что кондиционер в электрокаре используется более эффективно, чем в обычных авто, и существенно не влияет на запас хода.

Фото: commons.wikimedia.orgCreative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International. by Benespit

Для эксперимента электромобиль был оставлен в лаборатории на восемь часов при температуре в 35 градусов Цельсия, где кондиционер поддерживал внутри комфортную температуру в 20 градусов. За час работы кондиционера было замечено потребление энергии от 1,3 до 1,5 кВт-ч, что соответствует потере примерно 8 км пробега.

После восьмичасовой работы устройства, Tesla потеряла только 16% заряда батареи, что свидетельствует о незначительном влиянии на общий пробег. В контексте сравнения, двигатель внутреннего сгорания потратил бы за аналогичное время от 1 до 1,5 литра топлива.

ADAC пришел к выводу, что электромобили используют кондиционеры более эффективно, так как их работа не зависит от двигателя. Это позволяет снизить выбросы и безопасно использовать климат-контроль в закрытых пространствах.

Таким образом, владельцы электромобилей могут не беспокоиться о включении кондиционера в жару: его воздействие на дальность поездки оказывается незначительным.