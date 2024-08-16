Снимите это немедленно: почему дефлекторы на автомобиле грозят штрафами и лишением прав

ГАИ: за установку дефлекторов на машине полагается штраф от 500 рублей

2:05 Your browser does not support the audio element. Авто

Наличие дефлекторов на автомобильных стёклах грозит водителю штрафом от ГАИ, рассказал naavtotrasse.ru представитель Госавтоинспекции.

Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Раньше дефлекторы пользовались большой популярностью в России: автовладельцы устанавливали их на свои транспортные средства, чтобы защитить салон от пыли, грязи и капель дождя во время езды с открытыми окнами.

Инспектор отметил, что многие водители устанавливают дефлекторы неправильно, например, просто наклеивают ветровики поверх стекла либо крепят под уплотнители. Это может грозить откреплением дефлектора во время езды или сложностям при открывании и закрывании окон.

Представитель Госавтоинспекции напомнил, что автопроизводители не разрабатывают автомобили под использование дефлекторов, поэтому наличие такого элемента может ухудшить аэродинамику машины. Установка ветровиков расценивается как внесение изменений в конструкцию автомобиля и карается штрафами.

Если автомобиль с дефлекторами остановит инспектор ГАИ, в первый раз водитель может отделаться постановлением на 500 рублей. Если он после этого не избавится от аксессуара, следующее взыскание будет намного строже — от штрафа 5000 рублей до лишения водительских прав на срок от одного до трех месяцев.

Инспектор добавил, что при наличии дефлекторов владельцу авто грозят и сложности с прохождением техосмотра. Собеседник naavtotrasse.ru посоветовал снять ветровики, чтобы избежать штрафов и других проблем. Кроме того, дефлекторы значительно увеличивают уровень шума в салоне во время езды, подытожил представитель ГАИ.