Toyota не готова к выпуску только электромобилей

Компания Toyota планирует перевести постепенно свои модели Toyota и Lexus в Америке на исключительно гибридные модели, сообщает Motor1 со ссылкой на Reuters.
Одним из примеров является Toyota Rav4.
Несмотря на то, что Toyota является пионером в области гибридных технологий, бренд не спешит внедрять какую-либо технологию в конкретную модель, пока она не будет проверена временем, что имеет первостепенное значение для репутации бренда. Это может быть одной из причин, по которой автопроизводитель медлит с полной электрификацией моделей.
Гибридные версии компании востребованы на рынке. Продажи помогли получить рекордную прибыль за последний год.
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