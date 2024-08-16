Toyota не готова к выпуску только электромобилей

В планах Toyota выпускать гибридные версии в Америке

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Компания Toyota планирует перевести постепенно свои модели Toyota и Lexus в Америке на исключительно гибридные модели, сообщает Motor1 со ссылкой на Reuters.

Фото: Wikipedia by Autosdeprimera, CC BY 3.0

Одним из примеров является Toyota Rav4.

Несмотря на то, что Toyota является пионером в области гибридных технологий, бренд не спешит внедрять какую-либо технологию в конкретную модель, пока она не будет проверена временем, что имеет первостепенное значение для репутации бренда. Это может быть одной из причин, по которой автопроизводитель медлит с полной электрификацией моделей.

Гибридные версии компании востребованы на рынке. Продажи помогли получить рекордную прибыль за последний год.