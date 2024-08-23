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Гибридный Volkswagen Caddy 2025: что скрывается под капотом этого инновационного минивэна

Volkswagen Caddy 2025 с гибридной установкой представлен в двух вариантах кузова
1:45
Авто

Немецкая компания завершила подготовку к выпуску на рынок нового Volkswagen Caddy 2025 года, оснащенного гибридной установкой. В Германии автомобиль уже доступен для покупки по цене от 44 012 евро. Как и ранее, Caddy предлагается в виде коммерческого автомобиля и компактного минивэна с раздельными задними сиденьями.

Volkswagen Caddy 2025 с гибридной установкой представлен в двух вариантах кузова
Фото: Wikipedia by The Car Spy, CC BY 2.0

Под капотом у модели размещен 1,5-литровый турбированный двигатель, который стал стандартом для многих автомобилей Volkswagen. Мощность этого двигателя составляет 150 л. с., а крутящий момент достигает 350 Нм. Двигатель внутреннего сгорания сочетается с компактным электромотором, а также 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Гибридный Caddy оснащен аккумулятором емкостью 19,7 кВтч, обеспечивающим запас хода на электротяге до 122 километров.

Модель представлена в двух вариантах кузова: стандартная версия длиной 4500 мм и удлиненная версия Max длиной 4850 мм. В последнем варианте предусмотрен третий ряд раздельных кресел. Как и раньше, большинство сидений можно легко снять, что позволяет увеличить объем багажного отсека.

Визуально гибридный Caddy не отличается от бензиновых версий. Он оснащен двумя экранами, сиденьями с износостойкой отделкой, беспроводной зарядкой, двухзонным климат-контролем, адаптивным круиз-контролем и другими опциями.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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