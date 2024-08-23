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Обновлённый Geely Monjaro 2025: что скрывается за новой радиаторной решёткой

Обновлённый Geely Monjaro 2025: основные изменения и особенности
1:51
Авто

В Китае вскоре состоится презентация обновленного Geely Xingyue L 2025 года, который в России известен как Monjaro. Об этом свидетельствуют фотографии, почти полностью раскрывающие внешний вид кроссовера. На снимках видно, что автомобиль практически готов к серийному производству, и, судя по всему, компания Geely решила провести более значительную модернизацию модели.

Обновлённый Geely Monjaro 2025: основные изменения и особенности
Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner, CC BY-SA 4.0

Хотя внешний облик Xingyue L остался почти неизменным по сравнению с предыдущей версией, новинка отличается обновленной радиаторной решеткой, рисунок которой теперь составляют вертикальные хромированные ламели. Подобное решение ранее применялось в гибридной версии кроссовера. Также автомобиль получил новые колесные диски.

Текущая версия

Что касается салона, то он был значительно переработан. Внутри кроссовера сохранился блок из трех экранов, включающий два мультимедийных дисплея и цифровую панель приборов. Однако на центральном тоннеле появились более компактный рычаг КПП, шайба для выбора режимов движения и уменьшенное количество физических кнопок. За этими элементами располагается ниша для хранения телефонов. По слухам, обновленный кроссовер будет стандартно оснащаться проекционным дисплеем.

В техническом плане автомобиль останется без изменений. Покупателям будут предложены версии с 2-литровым турбомотором, который в зависимости от конфигурации развивает 218 или 238 л. с. Первая версия будет комплектоваться 7-ступенчатым "роботом", вторая — 8-ступенчатым "автоматом".

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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