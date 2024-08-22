Ваши обороты двигателя скачут: вот что это может значить

Нестабильные обороты двигателя: на что обратить внимание и как устранить проблему

1:42 Your browser does not support the audio element. Авто

Обороты двигателя на холостом ходу должны оставаться в пределах от 800 до 1000. Если они начинают колебаться между 500 и 1500 и становятся нестабильными во время движения, это может свидетельствовать о неисправности, которую необходимо выявить. Профессиональный моторист рассказал в беседе с журналистами, какие могут быть причины нестабильных оборотов двигателя и на какие компоненты следует обратить внимание.

Фото: freepik.com by peoplecreations, PDM

Одной из наиболее распространенных причин является использование некачественного топлива. Это почти гарантированно приводит к засорению форсунок и образованию нагара на свечах зажигания. Решение проблемы заключается в замене свечей, очистке форсунок и использовании только качественного топлива, заправляясь на проверенных сетевых АЗС.

Проблемы с подачей топлива также могут вызывать подобные симптомы. В этом случае стоит проверить топливный фильтр, который может потребовать замены, а также насос, для которого желательно провести диагностику. "Троение" двигателя может возникать и из-за неисправностей высоковольтных проводов. Необходимо проверить состояние таких компонентов, как свечи и катушки зажигания, и при необходимости их заменить.

Другими возможными причинами нестабильных оборотов могут быть неисправности клапана рециркуляции отработавших газов, электронного блока управления двигателем, регулятора холостого хода или сбои в работе датчика положения дроссельной заслонки. Чтобы точно определить причину нестабильности оборотов, рекомендуется обратиться в сервисный центр для проведения диагностики.