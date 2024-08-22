Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эндокринолог Тананакина назвала СПИД противопоказанием к употреблению грибов
Названы пять принципиальных отличий в характерах кошатников и собачников
В Санкт-Петербурге Михаил Кокляев сразится с Павлом Артемьевым
Россиянам путь открыт: Шри-Ланка отменяет визы для туристов из 35 стран
Эндокринолог Павлова: вейпы подталкивают к употреблению марихуаны
Евросоюз готовит новые санкции против России
Звезду "Бешеных псов" обвинили в домашнем насилии над супругой
Узбекский футболист может перейти в "Химки"
Киев осенью хочет подготовить почву к переговорам с Россией. Москва исключает их после атаки ВСУ на Курскую область

Ваши обороты двигателя скачут: вот что это может значить

Нестабильные обороты двигателя: на что обратить внимание и как устранить проблему
1:42
Авто

Обороты двигателя на холостом ходу должны оставаться в пределах от 800 до 1000. Если они начинают колебаться между 500 и 1500 и становятся нестабильными во время движения, это может свидетельствовать о неисправности, которую необходимо выявить. Профессиональный моторист рассказал в беседе с журналистами, какие могут быть причины нестабильных оборотов двигателя и на какие компоненты следует обратить внимание.

Нестабильные обороты двигателя: на что обратить внимание и как устранить проблему
Фото: freepik.com by peoplecreations, PDM

Одной из наиболее распространенных причин является использование некачественного топлива. Это почти гарантированно приводит к засорению форсунок и образованию нагара на свечах зажигания. Решение проблемы заключается в замене свечей, очистке форсунок и использовании только качественного топлива, заправляясь на проверенных сетевых АЗС.

Проблемы с подачей топлива также могут вызывать подобные симптомы. В этом случае стоит проверить топливный фильтр, который может потребовать замены, а также насос, для которого желательно провести диагностику. "Троение" двигателя может возникать и из-за неисправностей высоковольтных проводов. Необходимо проверить состояние таких компонентов, как свечи и катушки зажигания, и при необходимости их заменить.

Другими возможными причинами нестабильных оборотов могут быть неисправности клапана рециркуляции отработавших газов, электронного блока управления двигателем, регулятора холостого хода или сбои в работе датчика положения дроссельной заслонки. Чтобы точно определить причину нестабильности оборотов, рекомендуется обратиться в сервисный центр для проведения диагностики.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Финляндия прекратила поставки бумаги в Россию. Теперь на предприятиях проблемы

Финская компания UPM, один из крупнейших мировых игроков в целлюлозно-бумажной промышленности, снова отправляет своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска.

У финских компаний начались проблемы после прекращения экспорта бумаги в Россию
Баклажаны по-армянски: великолепно сочетаются с шашлыками и любыми другими блюдами
Баклажаны по-армянски: несложная в приготовлении закуска, в которую вы влюбитесь
Осенний уход за гортензиями: как правильно подготовить их к зимовке
3 культуры, которые нельзя выращивать по соседству с этим растением
Сахарный диабет не является "приговором" для ребёнка Дмитрий Плотников Россия покончит с Зеленским, как с Басаевым, мирные переговоры с Украиной отменены, а не отложены Любовь Степушова ATM: мемы могут обрушить экономику и политическую систему США Олег Володин
Делаем плоский живот после 40: лучшие упражнения для кора
Разоблачение: сколько на самом деле зарабатывают дальнобойщики
Жареный картофель как в ресторане: технология приготовления на вашей кухне
Жареный картофель как в ресторане: технология приготовления на вашей кухне
Последние материалы
Эндокринолог Тананакина назвала СПИД противопоказанием к употреблению грибов
Спасут ли американские облигации экономику США
Названы пять принципиальных отличий в характерах кошатников и собачников
В Санкт-Петербурге Михаил Кокляев сразится с Павлом Артемьевым
Нестабильные обороты двигателя: на что обратить внимание и как устранить проблему
Россиянам путь открыт: Шри-Ланка отменяет визы для туристов из 35 стран
Эндокринолог Павлова: вейпы подталкивают к употреблению марихуаны
Евросоюз готовит новые санкции против России
Звезду "Бешеных псов" обвинили в домашнем насилии над супругой
Узбекский футболист может перейти в "Химки"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.