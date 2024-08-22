Не выбрасывайте деньги на новые шины: вот как продлить срок их службы

Как увеличить срок службы автомобильных шин: рекомендации специалиста

1:30 Your browser does not support the audio element. Авто

Всем известно, что своевременное обслуживание транспортного средства играет ключевую роль в его эксплуатации. Однако в последнее время цены на многие автозапчасти, включая покрышки, значительно возросли. Издание «Южный Федеральный» пообщалось с экспертом Светланой Акуловой, чтобы узнать, как продлить срок службы автомобильных шин.

Фото: wikipediа by Morio, CC BY-SA 3.0

Эксперт отметила, что важно следить за правильной эксплуатацией покрышек, особенно за давлением в шинах. Если давление будет отклоняться от рекомендованного производителем, это может привести к износу протектора или боковых частей шин. Рекомендованное давление обычно указано на верхней стойке двери автомобиля или в его техническом паспорте, поэтому перед началом эксплуатации стоит ознакомиться с документацией.

Также важно соблюдать правильные условия хранения шин. Хранить их следует в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей помещении с положительной температурой. Если шины хранятся вместе с дисками, их лучше подвешивать, чтобы нагрузка приходилась на диски, что предотвратит деформацию покрышек. Если же шины хранятся без дисков, их нужно ставить вертикально и периодически прокручивать. При сезонной смене колес необходимо учитывать среднесуточную температуру и погодные условия: если температура опускается ниже или поднимается выше 5-7 градусов, пора обращаться в шиномонтаж.