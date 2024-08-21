Эти ситуации требуют ручного режима на автомате — игнорируете их на свой страх и риск

Ручное переключение передач на автомате: что нужно знать каждому водителю

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На всех автомобилях с автоматической трансмиссией предусмотрен ручной режим переключения передач. Это касается как обычных автоматических коробок передач, так и "роботов" с вариаторами. Однако многие водители, владеющие такими машинами, не всегда понимают, зачем может понадобиться ручное переключение передач. На этот вопрос ответил автомеханик.

Фото: Wikipedia by Qurren is licensed under GNU Free Documentation License

В повседневных условиях эксплуатации автомобиля могут возникнуть ситуации, когда автоматическая трансмиссия не срабатывает должным образом. Например, при попытке выбраться из снега, когда машина застряла. Использовать автоматический режим в такой ситуации практически невозможно, особенно если автомобиль не оснащен полным приводом и имеет недостаточный клиренс. В этом случае ручное переключение передач может стать незаменимым помощником.

Кроме того, эксперты рекомендуют использовать ручной режим переключения передач при преодолении крутых подъемов или спусков. Это позволяет выбрать оптимальную передачу, так как автоматическая трансмиссия в таких условиях может работать не совсем корректно. Также стоит отметить, что автоматическая коробка передач не всегда позволяет достичь высоких оборотов двигателя на трассе, что иногда может быть необходимо. В таких случаях ручной режим также окажется полезным.

Особенно важно помнить о ручном режиме, когда управление коробкой передач настроено на переключение на определенных оборотах. Иногда автоматическая коробка не позволяет двигателю развить максимальную мощность, что может быть критично при обгоне на узкой загородной дороге. В таких случаях ручное переключение передач может значительно облегчить маневр.

Ручной режим также может быть полезен в экстренных ситуациях, например, если отказала тормозная система и необходимо замедляться за счет двигателя. В такой ситуации автоматическая трансмиссия не сможет сработать так точно, как водитель, который понижает передачи вручную. Что касается перехода на ручной режим, то это достаточно просто — нужно лишь сдвинуть рычаг селектора в сторону.

Далее, двигая рычаг вперед, водитель будет понижать передачи, а подтягивая его на себя — увеличивать скорость. Важно отметить, что при ручном управлении автоматическая трансмиссия не позволяет перескакивать между передачами. Хотя переход на ручной режим лучше осуществлять, стоя на месте, в экстренных ситуациях это не всегда возможно. Впрочем, переключение на ходу не нанесет коробке передач значительного ущерба.