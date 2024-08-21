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Новый Genesis G80 2025 подорожал: узнайте, что изменилось

Обновлённый Genesis G80 2025 года: новые фары, OLED-дисплей и цена
2:01
Авто

Объявлены цены на обновленный Genesis G80 2025 года. Автомобиль скоро поступит в продажу в дилерских центрах США, где его стоимость будет начинаться от 57,1 тысячи долларов, что эквивалентно примерно 5,07 миллиона рублей. Таким образом, цена седана выросла на 2700 долларов (около 240 тысяч рублей) по сравнению с предыдущей версией. Основные изменения коснулись дизайна и интерьера, однако моторная линейка осталась прежней.

Обновлённый Genesis G80 2025 года: новые фары, OLED-дисплей и цена
Фото: Wikipedia by MateuszS1616, CC BY-SA 4.0

Обновленный G80 был представлен осенью прошлого года, но его запуск на американский рынок начнется только сейчас. Автомобиль получил обновленный дизайн с новыми колесными дисками и расширенной цветовой палитрой. Также седан оснастили новыми светодиодными фарами. В интерьере появились 27-дюймовый OLED-дисплей, новое рулевое колесо и переработанная центральная консоль.

В базовой комплектации седан оснащен датчиком дождя, системой "умного" управления багажником, 18-дюймовыми колесными дисками, наружными зеркалами с электроприводом, салоном с отделкой из кожзама, двухзонным климат-контролем, аудиосистемой с 12 динамиками, системой аутентификации по отпечатку пальца и множеством водительских помощников. Под капотом установлен 2,5-литровый турбомотор мощностью 300 л. с. и крутящим моментом 421 Нм, работающий в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. В более дорогих версиях седан оснащается 3,5-литровым двигателем с двойным турбонаддувом, который развивает мощность в 375 л. с. и крутящий момент в 530 Нм.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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