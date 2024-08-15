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Рассекречена цена на новый кроссовер Haval F7 Shenshou в России — он дороже, чем предыдущий

Цена на новый кроссовер Haval F7 начинается от 2,7 млн рублей
1:42
Авто

Минимальная стоимость нового кроссовера F7 Shenshou в России составит 2 699 000 рублей — столько будет стоить машина в базовой комплектации Elite, передают Autonews. ru. Цена была озвучена автопроизводителем на презентации модели. Продажи автомобиля анонсированы на лето 2024 года.

Цена на новый кроссовер Haval F7 начинается от 2,7 млн рублей
Фото: gubernator.tularegion.ru by Пресс-служба губернатора Тульской области, CC BY 4.0

Вариация Premium с двигателем объемом 1,5 л будет стоить дороже — 2 899 000 руб.

Отмечается, что новинка в базовом исполнении подорожала на 100 тыс. руб. по сравнению с предшественником, а разница в стоимости комплектаций Premium и Tech достигает 150 тыс. руб.

Напомним, что компания Great Wall Motor (GWM) запланировала старт продаж нового Haval F7 на конец июля этого года. Haval Shenshou был представлен в КНР ещё в 2021 году. По словам производителя, кроссовер получил совершенно новый дизайн экстерьера и салона. Длина автомобиля составляет 4780 мм, ширина — 1890 мм, высота — 1675 мм, а колесная база — 2800 мм.

Новинка выполнена на базе модульной технологической платформы L. E.M.O.N. с уменьшенной массой и оснащена модернизированной сенсорной мультимедийной системой с проекционным дисплеем, приборной панелью 12,3 дюйма и встроенными сервисами "Яндекса".

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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