Рассекречена цена на новый кроссовер Haval F7 Shenshou в России — он дороже, чем предыдущий

Цена на новый кроссовер Haval F7 начинается от 2,7 млн рублей

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Минимальная стоимость нового кроссовера F7 Shenshou в России составит 2 699 000 рублей — столько будет стоить машина в базовой комплектации Elite, передают Autonews. ru. Цена была озвучена автопроизводителем на презентации модели. Продажи автомобиля анонсированы на лето 2024 года.

Фото: gubernator.tularegion.ru by Пресс-служба губернатора Тульской области, CC BY 4.0

Вариация Premium с двигателем объемом 1,5 л будет стоить дороже — 2 899 000 руб.

Отмечается, что новинка в базовом исполнении подорожала на 100 тыс. руб. по сравнению с предшественником, а разница в стоимости комплектаций Premium и Tech достигает 150 тыс. руб.

Напомним, что компания Great Wall Motor (GWM) запланировала старт продаж нового Haval F7 на конец июля этого года. Haval Shenshou был представлен в КНР ещё в 2021 году. По словам производителя, кроссовер получил совершенно новый дизайн экстерьера и салона. Длина автомобиля составляет 4780 мм, ширина — 1890 мм, высота — 1675 мм, а колесная база — 2800 мм.

Новинка выполнена на базе модульной технологической платформы L. E.M.O.N. с уменьшенной массой и оснащена модернизированной сенсорной мультимедийной системой с проекционным дисплеем, приборной панелью 12,3 дюйма и встроенными сервисами "Яндекса".