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В Германии мечта о вождении автомобиля становится слишком дорогой

Стоимость водительских прав в Германии опережает инфляцию
1:03
Авто

По данным Auto Bild, за последние три года получить водительские права категории B в Германии стало значительно дороже .

Стоимость водительских прав в Германии опережает инфляцию
Фото: Pravda.Ru by Даниил Полоников

Согласно текущим данным Федерального статистического управления, в период с 2021 по 2023 год цены на получение водительских прав росли значительно быстрее общей инфляции.

Цены на водительские права состоят из услуг, предоставляемых автошколами, и фиксированной платы за экзамен. Единой ставки не существует, поскольку автошколы устанавливают собственные цены на уроки и уроки вождения.

По данным ADAC, стоимость водительских прав составляет от 2100 до 4400 евро. По данным ассоциации, в сельской местности обычно дешевле, чем в городе. Однако у получающих водительское удостоверение нет свободы действий при выборе места. В соответствии с правилами права можно получить только по месту жительства или по месту учебы, работы.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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