Экономия на масле — миф или реальность: раскрываем секреты профессионалов

История, связанная с американцами, утверждает, что они заливают в двигатели своих автомобилей дешевое минеральное масло, но меняют его каждые 5000 миль или километров.
Можно ли и нам перенять этот подход: покупать более дешевые масла и менять их чаще? Давайте разберемся.
Для начала освежим информацию о текущих ценах на моторные масла. Зайдя на сайт популярного магазина, сравниваем стоимость 4-литровых канистр с маслами 5W-30.
На момент подготовки материала разброс цен оказался значительным. Вот примерные цены:
Idemitsu Zepro Touring F-S SN — 6550 рублей
Liqui Moly Molygen New Generation SN — 8300 рублей
Lukoil Genesis Armortech FD SL — 2760 рублей
Kixx G1 SP — 3290 рублей
Mobil Super 3000 XE SM — 3950 рублей
TANECO DeLuxe Eco Special Synth SN — 1700 рублей
Totachi NIRO LV Synthetic SP — 2250 рублей
ZIC X5 SN plus — 2050 рублей
Результаты сравнения показывают, что соотношение цены и качества может быть неочевидным. Гарантий чистоты происхождения импортных товаров тоже не всегда можно ожидать. Так какое масло выбрать для экономии?
Если бюджет ограничен, можно выбрать малоизвестное масло по более низкой цене и менять его чаще. Это может быть оправдано для простых атмосферных двигателей. Однако стоит учитывать, что слишком дешевое масло может нанести серьезный ущерб двигателю.
Покупка масла известного бренда, но с пониженной категорией эксплуатации (например, SM вместо SP) может быть хорошим вариантом для автомобилей, которые не требуют масла высшей категории. Частая замена в этом случае не требуется.
В регионах, где зимы не слишком суровы, можно использовать масло 10W-40 вместо 0W-40. Это позволит сэкономить, не теряя в качестве.
В крайнем случае, если масло неожиданно вытекло в дороге, лучше залить любое доступное, чем ехать без масла вообще. Но при первой возможности его необходимо заменить на рекомендованное.
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