Экономия на масле — миф или реальность: раскрываем секреты профессионалов

Вся правда о моторных маслах: что скрывают производители

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История, связанная с американцами, утверждает, что они заливают в двигатели своих автомобилей дешевое минеральное масло, но меняют его каждые 5000 миль или километров.

Фото: wikipedia by ООО "Газпромнефть - Смазочные материалы", CC BY 4.0

Можно ли и нам перенять этот подход: покупать более дешевые масла и менять их чаще? Давайте разберемся.

Цены на моторные масла

Для начала освежим информацию о текущих ценах на моторные масла. Зайдя на сайт популярного магазина, сравниваем стоимость 4-литровых канистр с маслами 5W-30.

На момент подготовки материала разброс цен оказался значительным. Вот примерные цены:

Idemitsu Zepro Touring F-S SN — 6550 рублей

Liqui Moly Molygen New Generation SN — 8300 рублей

Lukoil Genesis Armortech FD SL — 2760 рублей

Kixx G1 SP — 3290 рублей

Mobil Super 3000 XE SM — 3950 рублей

TANECO DeLuxe Eco Special Synth SN — 1700 рублей

Totachi NIRO LV Synthetic SP — 2250 рублей

ZIC X5 SN plus — 2050 рублей

Результаты сравнения показывают, что соотношение цены и качества может быть неочевидным. Гарантий чистоты происхождения импортных товаров тоже не всегда можно ожидать. Так какое масло выбрать для экономии?

Способы экономии на масле

Выбор малоизвестного бренда

Если бюджет ограничен, можно выбрать малоизвестное масло по более низкой цене и менять его чаще. Это может быть оправдано для простых атмосферных двигателей. Однако стоит учитывать, что слишком дешевое масло может нанести серьезный ущерб двигателю.

Пониженная категория эксплуатации масла

Покупка масла известного бренда, но с пониженной категорией эксплуатации (например, SM вместо SP) может быть хорошим вариантом для автомобилей, которые не требуют масла высшей категории. Частая замена в этом случае не требуется.

Выбор масла с более высокой вязкостью

В регионах, где зимы не слишком суровы, можно использовать масло 10W-40 вместо 0W-40. Это позволит сэкономить, не теряя в качестве.

В крайнем случае, если масло неожиданно вытекло в дороге, лучше залить любое доступное, чем ехать без масла вообще. Но при первой возможности его необходимо заменить на рекомендованное.