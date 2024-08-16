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Не включайте кондиционер в машине, пока не прочтёте это

Вся правда о кондиционере: стоит ли включать его в машине летом
3:44
Авто

Лучше провести время в машине с включённым кондиционером или достаточно открыть окна в жару? Мы посчитали, сколько стоит час комфорта в прохладном салоне.

Вся правда о кондиционере: стоит ли включать его в машине летом
Фото: openverse by MotorVerso, CC BY 2.0

Как проводились замеры: весь процесс разделили на два этапа

Могут ли свечи влиять на эффективность и расход топлива? Вы будете удивлены! Вначале измеряли расход топлива при прогреве двигателя. Для этого использовали три автомобиля с двигателями разных экологических стандартов. Чтобы повысить точность, замеры проводились при различных температурах на улице.

На втором этапе использовались маршрутные компьютеры Multitronics, которые получали информацию через канал OBD-II. Результаты подобных замеров сопоставимы по точности с замером методом "под пробку" с последующим учётом объёма долитого топлива.

Для эксперимента были выбраны следующие модели:

Nissan X-Trail с двигателем QR25DE объемом 2,5 литра;
Kia Rio с двигателем G4FC объемом 1,6 литра;
Lada Largus с двигателем К4М объемом 1,6 литра.
Выхлоп двигателей Nissan и Lada соответствует стандарту Евро-4, а Kia Rio — Евро-5. Полученные данные также применимы к другим моделям от Hyundai/Kia, Nissan и Renault, а также к автомобилям с аналогичными объёмами двигателей.

Расход топлива при прогреве. На старте прогрева двигатели Евро-4 показали расход 2,5 литра в час, но после прогрева до 40°C он снизился до чуть более 1 литра в час.

Наибольшее потребление топлива на старте прогрева показал двигатель G4FC Евро-5 — около 4 литров в час, что связано с необходимостью разогрева катализатора. После прогрева расход также снизился до чуть более 1 литра в час.

Все двигатели после прогрева показали примерно одинаковый расход, но это может быть связано с большим пробегом двигателя К4М (более 150 тысяч км). Двигатель QR25DE, несмотря на больший объем, оказался более экономичным благодаря своей конструкции.

G4FC оказался экономичнее других участников, но потреблял немного больше топлива на прогрев нейтрализатора.

Расход топлива на холостом ходу. В условиях эксперимента, когда автомобиль стоял на парковке с работающим двигателем, чтобы избежать перегрева пассажиров, расход топлива был почти одинаков у всех агрегатов — 0,8-0,9 литра в час, что составляет около 50 рублей в час.

А что с другими двигателями? Двигатели с большим объемом и числом поршней будут потреблять больше топлива в режимах прогрева и холостого хода.

Современные турбированные двигатели потребляют меньше топлива, но на прогрев до 40°C им требуется чуть больше времени. В рабочем режиме их расход аналогичен атмосферным двигателям аналогичной мощности.

Вывод и важный совет. Расход топлива на холостом ходу не так велик, чтобы из-за жары отказываться от кондиционера — вы больше потратите на воду, чтобы утолить жажду.

После длительной стоянки рекомендуется проехать по трассе на повышенных оборотах, чтобы удалить нагар, образовавшийся в двигателе во время работы на холостых оборотах.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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