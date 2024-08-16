Тайные проблемы кондиционера: почему ваш автомобиль перестаёт охлаждаться

Не дайте своему кондиционеру сломаться — что вы должны знать

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Кондиционер — незаменимый помощник в жаркую погоду. Чтобы он работал стабильно, важно понимать его конструкцию и регулярно проводить обслуживание.

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Что даёт кондиционер?

Кондиционер в современном автомобиле работает без перерывов большую часть года. Ведь система климат-контроля, основой которой он является, активна практически всегда при положительных температурах окружающей среды. В машинах с ручным управлением кондиционером владельцы включают его реже, но если этот полезный прибор установлен, он должен функционировать исправно. Ведь кроме прохлады летом, кондиционер предотвращает запотевание стекол весной и осенью.

Признаки неисправности кондиционера

Кондиционер в автомобиле может либо перестать включаться, либо снизить свою эффективность. О том, что устройство не работает, станет понятно по отсутствию холодного воздуха из дефлекторов в салоне.

Указатели температуры могут быть обманчивыми! Как избежать перегрева двигателя летом 2024. В автомобилях, выпущенных до середины прошлого десятилетия, при включении компрессора кондиционера можно услышать характерный щелчок и заметить изменение оборотов двигателя. В более современных моделях используется клапан, который работает тихо, но даже при этом двигатель на холостом ходу ощущает нагрузку.

Сложнее определить, что кондиционер потерял эффективность, хотя и продолжает включаться. Для проверки температуры воздуха, подаваемого кондиционером, нужно установить регулятор температуры на минимум, включить вторую скорость вентилятора отопителя и измерить температуру воздуха на выходе из дефлектора.

Если на улице +30°С, а из дефлекторов идет воздух температурой около +20°С, это свидетельствует о сниженной эффективности работы кондиционера. Оптимальная температура должна составлять не более +7°С.

Почему кондиционер не включается?

Кондиционер может не включаться по нескольким причинам:

1. Сильная утечка хладагента. В этом случае датчик давления в системе не позволит компрессору включиться. Для проверки можно нажать на шток золотника, находящийся на толстой трубке (низкого давления). Если из него выходит хладагент, значит, в системе еще остался фреон. Если хладагент не идет, значит, весь газ утек, и необходимо найти место утечки. Ультрафиолетовый фонарик поможет обнаружить свечение в месте утечки.

2. Неисправность компрессора или его проводки. Проводку можно проверить самостоятельно, подключив дополнительное питание от АКБ напрямую к клемме управления электромагнитной муфтой или клапаном на компрессоре. Если кондиционер заработал, проблема в проводке; если нет — неисправен сам компрессор.

3. Проблемы с приводом компрессора. Обрыв ремня компрессора можно не заметить, если он приводит в движение только компрессор. Однако если привод электромагнитный или в виде шкива, потребуется помощь специалиста.

5 причин, почему кондиционер плохо охлаждает

Кондиционер может работать, но его эффективность снижается по ряду причин:

1. Недостаток хладагента. Это самая распространенная проблема, при которой эффективность работы кондиционера постепенно снижается. Систему нужно дозаправить, что можно сделать самостоятельно, если вы уверены в отсутствии утечек. Стоимость дозаправки составляет около 2000 рублей.

2. Загрязненный теплообменник. Если теплообменник кондиционера загрязнен, теплоотвод от конденсатора снижается, что приводит к поступлению более теплого воздуха из дефлекторов. Решение — промыть теплообменник и радиатор двигателя.

3. Повреждения на теплообменнике. Загибы пластин на теплообменнике могут возникнуть из-за сильного напора воды при мойке или от камней, попавших через прорези в бампере. В некоторых случаях потребуется замена теплообменника.

4. Грязный салонный фильтр. Загрязненный фильтр может значительно ухудшить прохождение воздуха, что снижает эффективность охлаждения. Необходимо заменить фильтр.

5. Поломка заслонок системы отопления. Если заслонки деформированы или отказал их привод, горячий воздух будет смешиваться с охлажденным, что снижает эффективность работы кондиционера.

Совет:

В жаркую погоду водителю не следует перегреваться, так как это может отрицательно сказаться на самочувствии, реакции и принятии решений. Поэтому в особенно жаркие дни обязательно пользуйтесь кондиционером.