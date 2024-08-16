Почему ваш аккумулятор может умереть в любой момент — и как это предотвратить

Всё, что вы знали о зарядке аккумулятора — миф: правда шокирует вас

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"Прикуривание" автомобиля помогает завести заглохший двигатель, но не заряжает аккумуляторную батарею. Если батарея разряжена, она таковой и останется — для ее полной зарядки требуется определенное время.

Фото: Wikipedia by Andshel, CC BY-SA 4.0

Для подзарядки аккумулятора существует два основных варианта. Первый — добраться до места, где можно подключить батарею к зарядному устройству. Второй — подзарядить аккумулятор на ходу с помощью штатного генератора. Ранее считалось, что для ускорения процесса зарядки лучше всего выехать на трассу и проехаться на повышенных оборотах, чтобы генератор вырабатывал больше тока и быстрее заряжал аккумулятор.

Но действительно ли этот совет так эффективен? Давайте разберемся.

Генераторы старых и современных автомобилей

Еще полвека назад специалисты утверждали, что нормальная зарядка аккумулятора возможна только при езде на скорости выше 60 км/ч с высокими оборотами двигателя по ровной дороге и без лишней нагрузки. Это казалось логичным: на низких оборотах генератор не вырабатывает достаточно энергии, и аккумулятор продолжает разряжаться. Особенно это считалось актуальным в холодное время года.

И действительно, энергетический баланс автомобилей того времени был далек от идеала. Мы неоднократно убеждались в этом, измеряя зарядный ток на таких автомобилях, как ВАЗ-2104 и ГАЗ-3110.

На "Волге" ситуация была более приемлемой: даже при включенном дальнем свете фар генератор продолжал заряжать батарею, хотя и слабо — всего на 0,6 А. А вот у ВАЗ-2104 картина была гораздо хуже: ближний свет фар уже снижал заряд до -3 А, дальний свет и обогрев заднего стекла — до -12 А, а работа вентилятора и стеклоочистителей увеличивала расход до -15 А. Нажатие на тормозную педаль окончательно загоняло стрелку амперметра на отметку -18 А.

На современных автомобилях ситуация значительно улучшилась. Генератор на Ларгусе, например, обеспечивает нормальную зарядку аккумулятора даже на холостых оборотах.

Работа генератора зимой

Зима в основном влияет на процесс зарядки батареи из-за того, что на морозе она теряет способность принимать заряд с той же скоростью. Однако ускоренная езда по трассе проблему не решит — батарея будет заряжаться нормально только после того, как согреется.