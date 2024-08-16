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Передний или полный привод: узнайте, как не переплатить за кроссовер

Передний или полный привод: узнайте, какой кроссовер прослужит дольше
5:13
Авто

Кроссоверы становятся самым популярным и востребованным типом автомобиля. Однако, в зависимости от потребностей будущего владельца, иногда выгоднее выбрать модель с передним приводом вместо полноприводного варианта.

Передний или полный привод: узнайте, какой кроссовер прослужит дольше
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Что такое кроссовер?

Кроссоверы не следует путать с хэтчбеками или универсалами с увеличенным дорожным просветом, такими как Renault Sandero Stepway или Kia Rio X-Line.

Кроссоверы — это автомобили, разработанные как универсалы с высокой посадкой, большими колесами, которые могут иметь как передний, так и полный привод (с подключаемыми задними колесами).

Пример двух кроссоверов с разной концепцией: Volvo предлагает исключительно полноприводные версии, тогда как Haval не выпускает моделей с приводом ни на передние, ни на задние колеса отдельно.

Многие кроссоверы выпускаются как в полноприводных, так и в переднеприводных версиях. Как правило, таких моделей больше, чем только с передним приводом. Это делает сравнение этих двух типов кроссоверов особенно интересным.

1. Привод при выборе кроссовера

При прочих равных условиях переднеприводный кроссовер всегда будет дешевле полноприводного. Дело не только в отсутствии дополнительных узлов и агрегатов привода, но и в более простой сборке. К тому же, более дорогие комплектации часто включают опции, которые вам могут не понадобиться, а за имидж полноприводных моделей придется переплачивать.

Однако покупка полноприводного кроссовера — это не единственные дополнительные расходы. Важно учитывать, как различные узлы и агрегаты автомобиля будут работать в передне- и полноприводных версиях.

2. Двигатель кроссовера

У большинства кроссоверов двигатели разной мощности могут работать как с полноприводной трансмиссией, так и передавать крутящий момент только на передние колеса. Есть также модели, где самый слабый мотор доступен только в паре с передним приводом, а самый мощный — исключительно с полным приводом.

Двигатель на переднеприводном автомобиле, при прочих равных условиях, прослужит дольше. Ему не нужно будет перевозить лишние килограммы и раскручивать дополнительные валы и шестерни в редукторах. Даже в режиме 2WD под днищем продолжает вращаться дополнительное оборудование, что увеличивает нагрузку на мотор.

Система охлаждения двигателя также будет испытывать большую нагрузку, особенно при езде по грунтовым дорогам и в грязи. Радиаторы засоряются, а привычки очищать их сразу после бездорожья у многих нет.

3. Трансмиссия кроссовера

Независимо от типа коробки передач, всем им придется труднее, если они передают крутящий момент на полноприводную трансмиссию. Это связано с повышенными нагрузками от дополнительных вращающихся элементов и возможным желанием владельцев использовать автомобиль в условиях бездорожья.

Без переднего углового редуктора, карданного вала, муфты подключения задней оси и других элементов ломаться просто нечему. В зависимости от условий эксплуатации, многие из этих узлов могут потребовать ремонта на пробеге до 100 000 км.

4. Ходовая часть кроссовера

Передняя подвеска у полно- и переднеприводных версий кроссоверов одинакова, но задняя подвеска у переднеприводных моделей гораздо проще. Вместо сложной многорычажной подвески часто используется полузависимая с балкой, что снижает затраты на обслуживание.

5. Кузов кроссовера

Кузов переднеприводного автомобиля испытывает меньшие нагрузки во время движения, что продлевает его срок службы. К тому же, багажник у переднеприводных кроссоверов обычно больше.

6. Эксплуатационные расходы на кроссовер

Полноприводные кроссоверы потребляют больше топлива и требовательны к качеству бензина. Также нужно учитывать дополнительные расходы на замену масел в элементах полноприводной трансмиссии.

7. Кроссовер с пробегом

Покупая подержанный кроссовер, учтите, что все вышеперечисленные факторы могут усугубиться. Предыдущий владелец мог использовать полноприводный кроссовер для поездок по бездорожью, что ускоряет износ автомобиля.

Избегайте автомобилей с тягово-сцепным устройством (фаркопом), грязевой резиной и другими признаками активной эксплуатации. Переднеприводные модели, вероятно, использовались с меньшими нагрузками и в более щадящих условиях.

Заключение

Покупайте полноприводный кроссовер, если он действительно вам необходим. Если в вашей местности без полного привода сложно обойтись, возможно, стоит рассмотреть внедорожник. Но если ваш путь пролегает по асфальтированным и регулярно очищаемым дорогам, переднеприводный автомобиль станет отличным выбором.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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