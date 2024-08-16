Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тревожность в России возросла на фоне событий в Курской области
Вышел трейлер 2 сезона "Короля Талсы" с Сильвестром Сталлоне: премьера 15 сентября
В России растут цены на малиновое варенье
О чём пророчествовал преподобный Серафим Саровский?
Томичка лишилась 300 тысяч рублей, бронируя отели по совету мошенников
Как раз и навсегда решить проблему с муравьями на даче: волшебные свойства соды
Семь ароматов, которые стабильно входят в топ продаж российских косметических сетей
Daily Mail: мужчины высокого роста чаще подвергаются укусам мошек
Забудьте о пропорции 1:2: новый способ приготовить рассыпчатый рис

Вы всё еще открываете окна в машине? Узнайте, как это может разрушить ваш автомобиль

Скрытые угрозы открытых окон: как маленькие детали могут спасти вашу жизнь
Авто

На протяжении многих лет водители использовали открытые окна вместо кондиционеров в автомобилях. Даже сегодня многие предпочитают ездить с открытыми окнами. Если в автомобиле нет кондиционера, выбор очевиден — открываем окна, чтобы освежиться. Но стоит ли делать это, если кондиционер все-таки есть?

Скрытые угрозы открытых окон: как маленькие детали могут спасти вашу жизнь
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Аргументы против езды с открытыми окнами

Некоторые водители избегают использования кондиционера, считая его вредным для здоровья или желая сэкономить топливо. Для них мы собрали основные доводы против езды с открытыми окнами.

1. Загрязненный воздух

Открывая окно, вы моментально начинаете вдыхать смесь выхлопных газов, частиц резины, тормозных колодок и дорожного покрытия. При этом салонный фильтр становится бесполезным. Помимо загрязнения воздуха, внутрь автомобиля могут попадать камешки, песок и брызги, что не только загрязняет салон, но и может отвлечь водителя.

2. Нежелательные пассажиры

Кровососущие и жалящие насекомые, попадающие в салон через открытые окна, могут стать причиной опасной ситуации, когда водитель и пассажиры начинают пытаться избавиться от них на ходу.

3. Угроза от мошенников

Случаи простых угонов и краж из автомобилей через открытые окна давно известны. Мошенники могут создать ситуацию, заставляющую водителя выйти из машины, что открывает возможность для угона или кражи.

4. Шум и дискомфорт

Завихрения воздуха и посторонние шумы из-за открытых окон могут создавать акустический дискомфорт, отвлекающий водителя и утомляющий всех в салоне.

5. Опасность при ДТП

При аварии закрытые окна могут защитить от осколков и других летящих объектов, снижая риск травм.

6. Управляемость и экономия топлива

Хотя использование кондиционера и открытые окна по-разному влияют на расход топлива в зависимости от ситуации, оба варианта могут снижать экономичность на 3-10%. Открытые окна особенно влияют на аэродинамику и управляемость на трассе, что может привести к увеличению расхода топлива и снижению курсовой устойчивости автомобиля.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Секреты приготовления самой вкусной жареной картошки: как добиться аппетитной корочки

Как приготовить идеальную жареную картошку с хрустящей корочкой. Советы и секреты, которые помогут добиться восхитительного результата.

Жареная картошка как в ресторане: 7 шагов к хрустящей корочке
Фаршированные вегетарианские перцы: вкусный рецепт с рисом, чечевицей и шампиньонами
Фаршированные перцы: готовим их без мяса, но начинка получается не менее сытной
Во время жарки котлет образуется чёрная сажа: что делать, чтобы этого не было
Салат на зиму с кабачками, помидорами и сладким перцем: объеденье, да и только
Просчёты и пороки российской военной пропаганды: что не так Виктор Пахомов Неисправная канализация многоэтажного дома — это риск возникновения заболеваний Дмитрий Плотников Диверсия на "Северных потоках" была казусом-бели. Почему же Германия не объявила войну Украине? Любовь Степушова
Узнайте секрет идеального томатного сока, который вы будете готовить каждую зиму
Сводка с фронта: Зеленский очень просит Сырского найти людей для Курской области, наступление ВС РФ на Покровск
Как извлечь пользу из томатной ботвы после сбора урожая
Как извлечь пользу из томатной ботвы после сбора урожая
Последние материалы
Daily Mail: мужчины высокого роста чаще подвергаются укусам мошек
Забудьте о пропорции 1:2: новый способ приготовить рассыпчатый рис
Колики у грудничка: что делать, как помочь?
Скрытые угрозы открытых окон: как маленькие детали могут спасти вашу жизнь
Охрана дома: видеонаблюдение или сигнализация
Актуальные методы и средства лечения гепатита C
Полиция расследует дело о мошеннике, представлявшемся страховщиком в Тихорецке
Сиквел "Битлджуса" может собрать 80 млн долларов в первые дни проката
Железо в продуктах: от мяса до орехов — все на пользу человеку
Передний или полный привод: узнайте, какой кроссовер прослужит дольше
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.