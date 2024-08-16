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Почему старые лампы убивают ваш автомобиль — пора переходить на светодиоды

Замена ламп на светодиоды: простой способ улучшить освещение и сэкономить деньги
3:45
Авто

Алексей Ревин, редактор "За рулем": "Сейчас на дорогах все чаще можно увидеть транспортные средства с полностью светодиодной оптикой. Это заставляет владельцев старых автомобилей задуматься о том, как осовременить свои машины и мотоциклы, а также сэкономить электроэнергию, заменив стандартные лампы на светодиодные. Давайте разберемся в этом вопросе с разных сторон.

Замена ламп на светодиоды: простой способ улучшить освещение и сэкономить деньги
Фото: Wikipedia by Ford Motor Company, CC BY 2.0

Преимущества светодиодов

Светодиодные лампы, при равной яркости с галогеновыми и другими лампами накаливания, могут обеспечить более чем десятикратную экономию энергии, в зависимости от качества технических решений. Однако, производители часто увеличивают яркость светодиодов, что снижает экономию, но все равно она остается заметной. Кроме того, светодиодные лампы, при правильной конструкции, обладают гораздо большим сроком службы по сравнению с галогеновыми.

Однако не все светодиоды одинаково хороши

Как отличить дешевые светодиодные лампы:
Полярность: Требование установки лампы с соблюдением определенной полярности может быть признаком дешевого и ненадежного продукта.
Перегрузка по току: Производители иногда подают слишком высокий ток на светодиоды, что обеспечивает яркость, но сокращает срок службы.
Отсутствие стабилизатора напряжения: Это упрощение может вызвать неприятные колебания яркости и сократить срок службы лампы при повышенном напряжении в сети автомобиля.

Светодиоды и закон

Если вы не хотите связываться с регистрацией изменений в конструкции транспортного средства и посещением ГАИ, то лучше не трогать лампы наружного освещения и сигнализации. Любые изменения должны быть зафиксированы в свидетельстве о регистрации транспортного средства.

Теперь давайте рассмотрим различные элементы освещения, чтобы понять проблемы и способы их решения.

Передние фары и сигнальные огни

Для улучшения освещения на старом автомобиле сначала стоит отполировать пластиковые колпаки фар. Если это не помогает, можно установить лампы с лучшей светоотдачей, но ни в коем случае не с большей электрической мощностью.

Передние габаритные лампы также лучше оставить как есть, чтобы их было хорошо видно инспектору. Здесь можно использовать лампы по технологии Long Life — с обычной яркостью, но увеличенным сроком службы. Они дороже, но оправдывают себя, особенно в автомобилях, где их замена затруднительна.

Замена ламп указателей поворота на светодиодные не имеет смысла из-за особенностей контроля этих ламп: при перегорании одной из них система начинает часто моргать, предупреждая водителя. Замена на светодиоды может вызвать ложные сигналы, что привлечет внимание инспектора.

Противотуманные фары и задние сигнальные огни

Противотуманные фары лучше оставить с оригинальными лампами или заменить на Long Life. Задние фонари тоже не стоит менять, если в них установлены цветные и ребристые рассеиватели.

Но будьте осторожны с заменой ламп на светодиоды: в холодных условиях они не нагревают пластиковые колпаки, что может привести к накоплению снега и скрытию габаритных огней.

Светодиоды в салоне и багажнике

Внутри автомобиля можно использовать любые светодиодные лампы. Можно осветить багажник или салон светодиодными лентами, создавая желаемую атмосферу. Однако стоит помнить два правила: не ослепляйте себя во время движения ночью и избегайте моргающих огней, напоминающих спецсигналы.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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